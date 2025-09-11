La interna por José Luis Espert tensa más la mesa bonaerense de La Libertad Avanza y el PRO

Dudas por el rol de José Luis Epert en la campaña de La Libertad Avanza a pesar del apoyo de Javier Milei con quien podría grabar el mensaje de cadena nacinal el próximo lunes.

Las repetidas, casi sistemáticas, ausencias del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert , se convirtieron en un nuevo problema de la mesa de campaña de La Libertad Avanza con el PRO . El economista fue marginado de todos los encuentros con el macrismo para negociar la alianza electoral y también faltó a la reunión del martes pasado en Casa Rosada.

Una de sus últimas imágenes de campaña fue huyendo como acompañante en moto sin casco desde Lomas de Zamora, ante el repudio social y las agresiones que sufrió la caravana que compartía junto a Javier Milei , su hermana Karina Milei , el armador bonaerense Sebastián Pareja y el candidato de la tercera sección, Maximiliano Bondarenko.

Desde la jefatura del partido libertario, ante la consulta de Ámbito, informaron que el economista y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de de Diputados no tiene por ahora agenda de campaña confirmada de cara a las legislativas del 26 de octubre . Tampoco hay certezas sobre su presencia en la segunda reunión de mesa bonaerense convocada para el próximo lunes, en lugar a confirmar.

Gracias a todos los que acompañan las ideas de la libertad. Felicitaciones a @JMilei , @KarinaMileiOk , @SPareja_ y a toda la @LLibertadAvanza por el enorme trabajo hecho y por todo lo que todavía queda por hacer, aprender, mejorar. Los esperamos el 26/10 para hacer grande…

Espert sufre el veto cruzado de Karina Milei y de Santiago Caputo como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires . Fue ratificado para ese cargo por el Presidente pero no contaría con ningún otro apoyo interno en el ecosistema libertario. Tampoco en el PRO, principal socio electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde ven a Espert como un candidato difícil de sostener ante el actual escenario de recesión y caída del consumo que afecta especialmente al conurbano bonaerense y cuyas consecuencias quedaron reflejadas en la paliza electoral que sufrió la boleta violeta en los comicios del domingo pasado.

Al fuego cruzado que padece dentro de la alianza electoral se suma la cercanía de Espert con Diego Spagnuolo, con quien comparte casi un álbum de fotos de familia y es además señalado, pese a su desmentida, como el principal vínculo entre el Presidente y el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad que ventiló un presunto esquema de coimas que tendría a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem como principales recaudadores.

Desde el entorno de Espert aseguran que el diputado nacional integra la mesa bonaernse. Y exhiben el comunicado oficial de LLA donde se lo menciona explícitamente como integrante: "Esta mesa está conformada por Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert como nuestro candidato en primer término". Sin embargo el candidato sigue sin aparecer y es desconocido desde el sector de Milei y Pareja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1965529931254820867&partner=&hide_thread=false ¡NUEVA MESA DE LLA PBA!



La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la primera reunión de la nueva mesa política del espacio de cara a las próximas elecciones legislativas del mes de octubre. El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó… — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) September 9, 2025

¿José Luis Espert, afuera?

"Espert no es nadie, es candidato nada más. Y es candidato porque lo sostuvo el Presidente, sino no estaría", es la desafiante frase que lanzó un dirigente ligado a Pareja, jefe de la campaña bonaerense, ante la consulta de este medio. Lo concreto es que Espert sigue sin sentarse a la mesa. Desde el despacho del economista y primer candidato bonaerense explicaron que el martes pasado no pudo estar en Casa Rosada para la catarsis colectiva que La Libertad Avanza y PRO hicieron tras la derrota electoral porque tuvo que estar al frente de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía, en la Cámara de Diputados.

De cara a la nueva reunión de mesa bonaerense prevista para el próximo lunes, tampoco está asegurada su presencia. "José Luis podría estar junto al Presidente en la grabación del mensaje de presentación del Presupuesto 2026 que se va a emitir por cadena nacional", argumentan sus asesores de cara a lo que podría ser una ausencia en la reunión que coordinan Karina Milei y Santiago Caputo con el PRO.

Cruje mesa de La Libertad Avanza

Más allá de la figura de Espert, la mesa bonaerense no tuvo el mejor debut esta semana en Casa Rosada tas la paliza electoral que el peronismo le propinó a la alianza LLA-PRO en seis de las ocho secciones electorales. El macrismo desplegó reproches explícitos ante la hermana del Presidente y Sebastián Pareja que marcaron el clima del resto del tenso encuentro que duró más de dos horas.

"Les pedimos que solucionen de manera urgente su interna y no la trasladen más a la campaña. Necesitamos redefinir una estrategia de cara a octubre porque así vamos mal. La responsabilidad es de ustedes" se escuchó durante el cónclave, según pudo confirmar este medio. Ni Karina ni Pareja supieron responder a interrogantes básicos planteados por sus socios del PRO, como cuál será la estrategia de cara a octubre, quienes serán las caras e interlocutores en el territorio o cómo pondrán fin a la interna a cielo abierto entre las distintas tribus libertarias.

Finalizada la mesa, se difundió un comunicado informando que "todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei. Como también coincidieron que el kirchnerismo realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar. En este sentido La Libertad Avanza omitió dicha situación y no logró en consecuencia convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la Provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos. Estas situaciones explican de manera global el resultado electoral".