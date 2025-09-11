El BCRA ultima una flexibilización de encajes para los bancos en busca de descomprimir el torniquete

La entidad monetaria ultima detalles de un anuncio que vería la luz en los próximos días y que tiene como fin flexibilizar la política de encajes

Luego de "testear" un nivel más bajo en las tasas de interés y después de que el Tesoro lograra un rollover del 91% en la última licitación de deuda en pesos, el BCRA ultima los detalles de una flexibilización de los encajes bancarios. Así lo pudo reconstruir Ámbito a partir de representantes de los bancos y fuentes cercanas al equipo económico. Las personas consultadas no descartan que la norma se publique antes de que termine la semana.

A través de canales informales, funcionarios del Banco Central les hicieron llegar a algunos directivos de entidades financieras que estaban dispuestos a empezar a relajar el duro apretón monetario a partir de cambios en los requisitos de efectivo mínimo que los bancos están obligados a dejar inmovilizados en el BCRA.

De hecho, la posibilidad de que el cómputo de encajes deje de hacerse de manera diaria, como dispuso el Central semanas atrás, y pase a contabilizarse como el promedio de los tres últimos días entusiasma a varios banqueros , tal como le confió un alto ejecutivo del sector a este medio.

Esto sería un importante giro en la política monetaria que tuvo un primer indicio esta semana cuando el Banco Central pasó del absorber pesos en la rueda de simultáneas de BYMA del 45% el lunes, hasta el 35% el miércoles.

Cabe recordar que la última medida que lanzó el BCRA había elevado los encajes bancarios al 53,5%, el nivel más alto en 32 años, a partir del 1° de septiembre. Se trató de una decisión previa a las elecciones legislativas en PBA con el objetivo de secar la plaza de pesos e intentar contener las presiones sobre el dólar. Esa disposición fue una de las que contribuyó a elevar las tasas de interés del sistema financiero.

Justamente, uno de los rumores que circulaba en los pasillos de los ejecutivos de los bancos, en la previa a la licitación, fue que estaba la posibilidad de que los encajes subieran, tal cual sucedió en la última de ellas. Finalmente, el Tesoro no lo hizo y logró no solo colocar nuevos bonos por $6,6 billones a una tasa del orden del 59% para el caso de las Lecaps, sino que además pudo refinanciar el 91,4% de los vencimientos.

Bajan las tasas y se flexibiliza el apretón monetario

El domingo tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía Luis Caputo dijeron que nada cambiaría en materia económica tras el duro revés electoral en PBA, pero "entre martes y miércoles el BCRA recortó la tasa de la rueda de simultáneas" a 35% desde 45%, resaltaron desde la consultora 1816, mecanismo que calificaron como una maniobra para crear "una tasa de política monetaria de facto", algo que, desde este medio, se viene señalado.

Estos expertos se preguntaron, entonces, "si el movimiento fue transitorio para bajar las tasas de corte en la subasta o se inició un cambio en la política monetaria. Por lo pronto, sin subir encajes se consiguió un rollover de 91% gracias a la baja de tasas (sin repercusión en el dólar hasta aquí)".

Muchos economistas destacaron que el equipo económico buscó esta semana testear hasta dónde podía subir el dólar sin intervención del Tesoro en el MULC, como ocurrió antes de las elecciones. El hecho de que la demanda de cobertura no haya llevado a la divisa al techo de la banda fue leído como una señal positiva, que abrió la puerta a comenzar a descomprimir las tasas de interés.

Y si bien, este último punto, es sumamente necesario para que la actividad económica salga del letargo, de estabilizarse las tasas en un nivel más bajo, no se vería reflejado en la industria hasta recién después de las elecciones.

Bancos y BCRA: una relación con vaivenes

A pesar de que algunos ejecutivos recibieron de canales informales posibles cambios en la política de encajes, Ámbito confirmó que no hubo una reunión formal que agrupara a los principales protagonistas del sector, como si sucedió en, al menos, dos oportunidades en las últimas semanas.

La primera reunión se llevó a cabo el 14 de agosto y participaron más de más de 200 personas, en su mayoría representantes de entidades financieras, y estuvo a cargo de Darío Stefanelli, gerente principal de Aplicaciones Normativas del BCRA. En el segundo encuentro, se puso al frente el propio presidente de la entidad, Santiago Bausili, y solo participaron los grandes jugadores.

En ambos encuentros, los funcionarios tuvieron que escuchar las quejas de las entidades por el fuerte impacto de las nuevas normativas de encajes, sobretodo en el cambio de medición cuando pasó a ser de forma diaria.