El boleto en el AMBA subirá 4% en octubre y el gasto en transporte ya corre 20 puntos por encima de la inflación

Los datos oficiales dan cuenta de una merma en el caudal de pasajeros en trenes, colectivos y subtes, producto del aumento en la tarifa de transportes, el estancamiento de los ingresos y un incremento del teletrabajo.

Tras haberse conocido que la inflación fue de 1,9% en agosto , quedó establecido el porcentaje de aumento en la mayoría del transporte público que circula en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cuál será de 3,9% en octubre. Mientras tanto, sigue creciendo el peso que tiene el gasto en el transporte en los hogares de la región metropolitana. En agosto saltó 56% interanual , por encima de la inflación.

Tanto el subte como los servicios de colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen un mecanismo de actualización tarifaria mensual que depende del Índice de Precios Minoristas (IPC) que publica el Indec. Al porcentaje de inflación que midió el organismo en el mes, se le sumaron 2 puntos porcentuales extra.

La provincia de Buenos Aires realiza el mismo mecanismo para los servicios de colectivos que operan en su jurisdicción, pero toma como criterio el IPC del Gran Buenos Aires , una de las categorías de las que se compone el número de inflación a nivel nacional.

Por lo tanto, como la inflación nacional fue de 1,9% en agosto, al igual que la de la Provincia, el incremento sobre la mayoría de los servicios de transporte será de 3,9% . Y quedaría de la siguiente manera:

La excepción son los colectivos de jurisdicción nacional, cuya tarifa la fija el Gobierno con un calendario de aumentos, y que no recibió aumentos desde mediados de julio. Por su parte, los trenes metropolitanos continúan con la misma tarifa desde septiembre de 2024.

subte linea D plaza italia Wikipedia

Transporte: se incrementa el gasto de los hogares

En paralelo, en el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) estimaron que un hogar promedio del AMBA debió gastar $73.019 en transporte durante agosto, un incremento de 56% interanual.

Se trata de una suba de 22,4 puntos por encima de la inflación, que fue de 33,6%, y de la evolución del salario mínimo, que aumentó en términos nominales 22,77% contra el mismo mes del año pasado.

El IIEP también estimó que el gasto de los hogares en el transporte público aumentó 30% en el acumulado de enero-agosto, mientras que si se toma como punto de partida diciembre de 2023, se observa una variación de 810%, consecuencia del ajuste tarifario que implementó el gobierno de Javier Milei.

La caída en el uso del transporte público

Esa situación ocurre en paralelo a una caída generalizada en el volumen de pasajeros de transporte público en el AMBA durante el primer semestre de 2025, producto del aumento en la tarifa de transportes, el estancamiento de los ingresos y un incremento del teletrabajo, según explicaron a Ámbito fuentes especializadas en el tema.

De acuerdo a cifras del Indec, la cantidad de usuarios bajó un 2,7% contra el mismo periodo de 2024, número que cae a 7,22% en la comparativa del primer semestre de 2023 y salta a 19% en la medición contra 2019.

Desagregado por tipo de transporte, el subte es el que muestra las bajas más fuertes: -8,7% contra 2024, -18,16% contra 2023 y 41,5% frente a 2019. En la vereda opuesta se encuentra el colectivo, que apenas bajó un 0,35% frente al año anterior, -6,18% comparado a 2023 y -11,33% contra 2019.

Por último, el tren bajó 7,84% frente a 2024. Curiosamente, bajó menos en 2023 (-3,76%), pero contra 2019 se contrajo 27,63%.