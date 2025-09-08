Demócratas difundieron una polémica carta atribuida a Donald Trump dirigida a Jeffrey Epstein

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes difundió una misiva sexualmente sugestiva atribuida al republicano, que él niega haber escrito.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron una carta dirigida a Jeffrey Epstein , presuntamente firmada por el presidente Donald Trump en 2003. El documento, de tono sexual, fue publicado junto a otros archivos y reavivó las sospechas sobre los vínculos entre el presidente y el fallecido financista.

La carta fue incluida como parte de un álbum de cumpleaños compilado en 2003 para Epstein , quien se suicidó en 2019 en una cárcel de Manhattan mientras esperaba juicio por abuso sexual y tráfico de menores .

Por su parte, Trump negó haber escrito la misiva o haber realizado el dibujo de una mujer curvilínea que aparece en ella. Además, presentó una demanda de u$s10.000 millones contra The Wall Street Journal por un artículo anterior que lo vinculaba al mensaje.

La carta que Donald Trump le habría enviado a Jeffrey Epstein.

El texto dice: "Voz en off: / Debe haber más en la vida que tenerlo todo. / Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es. / Jeffrey: Yo tampoco, pues yo también sé qué es. / Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. / Jeffrey: Es cierto, ahora que lo pienso. / Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has fijado? / Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi. / Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso. Donald J. Trump".

En X, los legisladores escribieron: “Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publiquen los archivos!”.

El documento, que incluye un perfil femenino y la supuesta firma del presidente, fue entregado a la Comisión y luego difundido en redes sociales por los congresistas demócratas.

La respuesta de la Casa Blanca sobre la supuesta carta de Donald Trump

La Casa Blanca negó de manera tajante la autenticidad de la carta atribuida a Trump. La misiva, publicada por los legisladores, volvió a poner bajo la lupa los presuntos vínculos del mandatario con Epstein.

“Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, aseguró la vocera presidencial Karoline Leavitt, quien denunció en X la circulación de “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata”.