12 dormitorios y un estudio de grabación: así es la lujosa mansión donde vivó Mariah Carey

La propiedad en Connecticut fue el hogar de la icónica cantante y está llena de historia y lujos que la convierten en un imán para los compradores.

En Connecticut, una residencia extremadamente amplia y lujosa volvió al mercado inmobiliario . Se trata de la casa que ocupó la famosa cantante Mariah Carey durante casi dos años, pagando un alquiler mensual superior a los 70 mil dólares .

La impecable mansión, conocida como Orchard’s End , fue diseñada en los años 20 por el arquitecto William B. Tubby y reformada recientemente con una inversión millonaria. Hoy, su precio se acerca a los 13,9 millones de dólares , despues de una rebaja respecto a los 16,9 millones que se pedían en el 2022.

La vivienda principal supera los 1.600 metros cuadrados y cuenta con 12 dormitorios y 12 baños completos , además de amplias áreas sociales como el living, comedor y cocina. Durante su estadía en la mansión, Carey mandó a construir un estudio de grabación que más tarde se transformó en espacio de yoga.

La propiedad incluye, además, una casa de huéspedes de casi 190 metros cuadrados, un centro de bienestar de más de 460 metros cuadrados, y un estacionamiento para cuatro autos . Entre los espacios exteriores se encuentran jardines extensos, terrazas, pileta con spa, jacuzzi, fuentes decorativas, cancha de básquet y hasta una zona de parrilla .

Las renovaciones impulsadas por la cantante le sumaron alrededor de 6 millones de dólares y modernizaron la mansión sin alterar su estilo clásico. Para las obras contó con la dirección del arquitecto Dinyar Wadia.

Ubicada en New Canaan, una de las zonas más codiciadas de Connecticut, la mansión se encuentra en un entorno elegido por celebridades y empresarios millonarios. Entre los vecinos más reconocidos figuran Paul Giamatti y Steven Spielberg, además de ejecutivos vinculados a Wall Street.

El valor de la propiedad no solo radica en sus dimensiones y lujos, sino también en su ubicación rodeada de naturaleza, que se encuentra a poca distancia de Nueva York.