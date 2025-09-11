Los bonos en dólares operan mixtos y los ADRs suben hasta 2%







Tras el resultado electoral y la caída del lunes, los títulos operan con subas selectivas, alentados por un alivio mayor en las tasas y el buen dato de inflación.

Los mercados operan positivo este jueves, tras el dato de inflación. Depositphotos

Los bonos en dólares mejoran y buscan recuperarse del retroceso del lunes, tras el resultado electoral de La Libertad Avanza. El mercado muestra nuevamente un sesgo positivo impulsado por datos de inflación que se mantuvieron por debajo del 2% en agosto, a pesar de la volatilidad de tasas y del dólar, lo que refleja un bajo pass-through. A esto se suma el buen resultado de la última licitación, en la que el Gobierno logró renovar el 90% de los vencimientos convalidando tasas más bajas. Estos factores parecen estar devolviendo algo de calma a los inversores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este sentido, los títulos en dólares de tramo largo operan dispares con subas de hasta 2% y descensos de hasta 0,6%. Sin embargo, este segmento busca recuperarse de las caídas y situarse a niveles preelectorales. Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se sostiene en 1000 puntos básicos.

S&P Merval y ADRs Por otro lado, el S&P Merval cotiza con un alza de 1% a 1.845.216,57 puntos, y en dólares avanza 0,8% a 1.280,35 puntos. El panel líder opera con ganancias de hasta 2% encabezadas por Metrogas, Telecom(2,2%) y Grupo Supervielle (1,9%). En tanto, cede 0,3% Aluar. Por último, vale destacar que Vista Energy, ha sido la acción que recuperó los niveles previos a las elecciones legislativas medido en dólares.

Por otro lado, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street suben hasta 1,5% encabezado por Edenor, Grupo Financiero Galicia (1,5%) y Central Puerto (1,1%). Cae Cresud e IRSA hasta 0,2%.