A 29 años de la primera publicación de Harry Potter y la piedra filosofal: un fenómeno que trascendió los libros

La novela de J. K. Rowling pasó de una primera edición de solo 500 ejemplares a más de 600 millones de libros vendidos y una exitosa franquicia cinematográfica.

Hace 29 años se publicaba " Harry Potter y la piedra filosofal" , el libro que dio origen a una de las sagas literarias más exitosas de todos los tiempos. La edición llegó 1997 a Reino Unido por la editorial Bloomsbury .

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Lo que en un principio fue una apuesta de solo 500 ejemplares terminó convirtiéndose en un fenómeno global, con más de 600 millones de libros vendidos , traducciones a más de 80 idiomas, una exitosa f ranquicia cinematográfica , parques temáticos, obras de teatro y videojuegos.

HBO prepara una nueva adaptación televisiva de los siete libros, con una temporada dedicada a cada novela para desarrollar la historia con mayor profundidad. La primera entrega llegará en la navidad de 2026 . A continuación, conocé los detalles.

La primera publicación de Harry Potter y la piedra filosofal

El origen de Harry Potter se remonta a 1990, cuando J. K. Rowling viajaba en tren entre Manchester y Londres. Durante ese recorrido imaginó, casi de manera espontánea, la historia de un niño de cabello negro, gafas redondas y una cicatriz con forma de rayo que descubría que era un mago.

La autora contó en distintas entrevistas que la idea apareció de golpe, aunque no tenía un lápiz para escribirla en ese momento. "Realmente no sé de dónde vino la idea de Harry. Empezó con Harry y luego todos los personajes y situaciones fueron apareciendo en mi cabeza", recordó al medio Boston Globe.

Durante los cinco años siguientes desarrolló el manuscrito mientras construía con enorme detalle el mundo mágico. La autora elaboró árboles genealógicos, mapas de Hogwarts, reglas del funcionamiento de la magia e incluso historias completas de personajes que ni siquiera aparecían en el primer libro.

La novela fue terminada en 1995 en medio de una etapa muy difícil de su vida, en la que estaba recién separada, era madre soltera y vivía gracias a programas de asistencia social en Reino Unido.

Aunque durante años se popularizó la versión de que gran parte del libro fue escrita en cafeterías de Edimburgo y hasta en la librería Lello en Oporto, Portugal, la propia Rowling aclaró que el manuscrito comenzó mucho antes, en un departamento ubicado cerca de la estación Clapham Junction en Londres.

"¡Nunca supe de su existencia! ¡Es bonita y ojalá la hubiese visitado, pero no tiene nada que ver con Hogwarts!", escribió en Twitter, aunque sí vivió dos años en la ciudad portuguesa.

J.K. Rowling Imagen: Debra Hurford Brown

Cuando terminó el manuscrito comenzó otra etapa todavía más complicada. Doce editoriales rechazaron la novela porque consideraban que una historia tan extensa protagonizada por un niño mago no tendría posibilidades comerciales.

La oportunidad apareció cuando llegó a Bloomsbury. Nigel Newton, presidente de la editorial, le dio el primer capítulo a su hija Alice, de ocho años. La niña quedó fascinada y pidió seguir leyendo. Su entusiasmo terminó siendo clave para que la firma decidiera publicar la novela.

El editor Barry Cunningham también realizó una sugerencia que sería clave para el futuro de la autora: recomendó que el libro apareciera firmado como J. K. Rowling en lugar de Joanne Rowling, ya que creía que los menores podrían mostrarse más predispuestos a leer una novela escrita por alguien cuyo género no fuera evidente.

j k rowling.jpg J. K. Rowling.

El 26 de junio de 1997 se publicó a primera edición de "Harry Potter y la piedra filosofal". Solo se imprimieron 500 ejemplares, de los cuales unos 300 fueron destinados a bibliotecas. Hoy esas primeras copias son consideradas piezas de colección y algunas se vendieron en subastas por miles de dólares.

Poco después, la escritora obtuvo el Nestlé Smarties Book Prize y el British Book Award al Libro Infantil del Año.

En 1998 llegó la publicación en Estados Unidos, aunque con un cambio importante en el título. La editorial Scholastic consideró que la expresión "Philosopher's Stone" podía resultar poco atractiva para el público y decidió rebautizar la novela como "Harry Potter and the Sorcerer's Stone".

Entre 1997 y 2007 se crearon los siete libros de la saga:

Harry Potter y la piedra filosofal (1997)

Harry Potter y la cámara secreta (1998)

Harry Potter y el prisionero de Azkaban (1999)

Harry Potter y el cáliz de fuego (2000)

Harry Potter y la Orden del Fénix (2003)

Harry Potter y el misterio del príncipe (2005)

Harry Potter y las reliquias de la Muerte (2007)

Cada lanzamiento rompió récords de ventas. En total, la colección superó los 600 millones de ejemplares vendidos, fue traducida a más de 80 idiomas y recaudó casi 850 millones de libras (989 millones de euros).

Jkrowling

Harry Potter, la saga que pasó de los libros a películas y mucho más

El éxito editorial llamó la atención de Hollywood. Warner Bros. adquirió los derechos cinematográficos y en 2001 llegó a los cines "Harry Potter y la piedra filosofal", dirigida por Chris Columbus.

La película fue un éxito y lanzó a la fama a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint como Harry, Hermione y Ron. Con ellos también quedaron asociados para siempre personajes interpretados por actores como Alan Rickman (Severus Snape), Maggie Smith (Minerva McGonagall), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Richard Harris y posteriormente Michael Gambon (Albus Dumbledore).

Entre 2001 y 2011 se estrenaron las ocho películas basadas en los siete libros, ya que "Las reliquias de la Muerte" fue dividida en dos partes. La franquicia cinematográfica recaudó más de 7.700 millones de dólares en taquilla.

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Pero el universo de Harry Potter fue mucho más allá de las películas. Con los años surgieron videojuegos, álbumes musicales, colecciones de juguetes, ropa, réplicas oficiales de varitas, figuras de colección y miles de productos inspirados en Hogwarts.

También nacieron los parques temáticos The Wizarding World of Harry Potter, instalados en Orlando, Hollywood, Japón y Beijing, donde los visitantes pueden recorrer el Castillo de Hogwarts, Hogsmeade y Diagon Alley.

En 2016 se estrenó la obra teatral "Harry Potter and the Cursed Child", que continúa la historia diecinueve años después del final de los libros y fue un enorme éxito en Londres, Nueva York y otras ciudades del mundo.

Ese mismo año comenzó además la saga cinematográfica "Animales Fantásticos", que amplió el universo mágico varias décadas antes del nacimiento de Harry.

animales fantasticos

HBO estrenará la nueva serie de Harry Potter: qué se sabe hasta ahora

La nueva serie de Harry Potter es uno de los proyectos más ambiciosos de HBO en los últimos años. La propuesta busca adaptar los siete libros en formato televisivo, con una temporada dedicada a cada uno, lo que permitirá desarrollar la historia con mucha más profundidad que las películas.

"Uno de los beneficios, desde mi punto de vista, es pasar más tiempo con los personajes y la historia. Si tienes un libro, y más aún una serie de libros, decir arbitrariamente 'tenemos dos horas' obliga a tomar decisiones difíciles. La idea es tener la libertad de dejar que respire un poco más y explorar el mundo con mayor profundidad", explicó Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, en una entrevista con Variety.

La primera temporada llevará el título "Harry Potter and the Philosopher's Stone", estará integrada por ocho episodios y adaptará íntegramente los acontecimientos de la primera novela.

La historia comenzará con el undécimo cumpleaños de Harry Potter y mostrará su vida con los Dursley, la llegada de las cartas de Hogwarts, el viaje en el Expreso de Hogwarts, la ceremonia de selección de casas, sus primeras clases y el enfrentamiento con Lord Voldemort.

Embed - Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser oficial | HBO Max

El rodaje comenzó en julio de 2025 en los estudios Warner Bros. Leavesden, el mismo complejo donde se filmaron las películas originales.

La serie está liderada por Francesca Gardiner aunque varios episodios los va a dirigir Mark Mylod, reconocido por su trabajo en "Succession". Por su parte, J. K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman forman parte del equipo de producción ejecutiva.

El nuevo elenco está encabezado por:

Dominic McLaughlin como Harry Potter.

Arabella Stanton como Hermione Granger.

Alastair Stout como Ron Weasley.

John Lithgow como Albus Dumbledore.

Janet McTeer como Minerva McGonagall.

Paapa Essiedu como Severus Snape.

Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Rory Wilmot como Neville Longbottom.

Lox Pratt como Draco Malfoy.

Leo Earley como Seamus Finnigan.

Elijah Oshin como Dean Thomas.

Tristan Harland y Gabriel Harland como Fred y George Weasley.

Ruari Spooner como Percy Weasley.

Alessia Leoni como Parvati Patil.

Sienna Moosah como Lavender Brown.

Finn Stephens como Vincent Crabbe.

William Nash como Gregory Goyle.

Warwick Davis como Filius Flitwick.

Sirine Saba como Pomona Sprout.

Daniel Rigby como Vernon Dursley.

Bel Powley como Petunia Dursley.

Paul Whitehouse como Argus Filch.

Johnny Flynn como Lucius Malfoy.

Bertie Carvel como Cornelius Fudge.

Luke Thallon como Quirinus Quirrell.

Katherine Parkinson como Molly Weasley.

Amos Kitson como Dudley Dursley.

Gracie Cochrane como Ginny Weasley en la primera temporada.

Richard Durden como Cuthbert Binns.

Louise Brealey como Rolanda Hooch.

Bríd Brennan como Poppy Pomfrey.

Leigh Gill como Griphook.

Anton Lesser como Garrick Ollivander.

Harry-Potter-serie

Semanas después de finalizar el rodaje trascendió que Gracie Cochrane no continuará interpretando a Ginny Weasley en la segunda temporada por motivos personales. HBO confirmó que respetó la decisión de la actriz y deberá buscar un reemplazo para adaptar "Harry Potter y la cámara secreta", donde el personaje adquiere un papel central.

El estreno de la primera temporada está previsto para navidad de 2026 a través de HBO y HBO Max.