Tristeza en el mundo del doblaje: murió un querido actor que puso su voz en "Harry Potter", "Toy Story" y "Star Wars"

Carlos del Campo desarrolló una amplia trayectoria en el mundo del doblaje durante varias décadas, participando en producciones de cine, televisión y animación que marcaron a distintas generaciones.

El mundo del cine y doblaje en Latinoamérica está de luto tras la partida del querido actor Carlos del Campo, reconocido por interpretar la voz de personajes que hicieron parte de exitosas franquicias cinematográficas como Toy Story, Star Wars, Harry Potter y más.

El fallecimiento del artista fue dado a conocer este domingo 2 de agosto de 2026 por su familia a través de redes sociales. La noticia fue confirmada mediante un mensaje publicado por su hija Abril Ramos en Instagram, donde expresó el profundo dolor que atraviesa la familia por la partida del actor.

"Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos, tus hijos Abril y Carlos Ramos y mi mamá Doris Vargas. Descanse en paz", escribió. Tras conocerse el anuncio, colegas, amigos, seguidores y aficionados al doblaje comenzaron a compartir mensajes de despedida y reconocimiento al legado que dejó el intérprete, considerado una de las voces más identificables de la industria del doblaje en México y Latinoamérica. Cabe destacar que hasta el momento, la familia no ha informado las causas del fallecimiento.

Carlos del Campo desarrolló una amplia trayectoria en el mundo del doblaje durante varias décadas, participando en producciones de cine, televisión y animación que marcaron a distintas generaciones.

Entre sus trabajos más recordados se encuentra la voz de Slinky, el popular perro salchicha de la saga Toy Story , además de interpretar a C-3PO en distintas producciones del universo Star Wars . También participó en producciones relacionadas con Harry Potter , convirtiéndose en una de las voces asociadas al reconocido villano Peter Pettigrew también conocido como Colagusano.

Su carrera también incluyó participaciones en series y películas animadas como Las chicas Superpoderosas, donde dio voz a 'Peludito'; además de títulos como El espanta tiburones, Antz y La dama y el vagabundo.

De acuerdo con la información difundida, el actor inició su trayectoria en la década de 1970 con proyectos como El show de los Muppets. Posteriormente también incursionó como comediante en el programa Puro loco de TV Azteca y participó en producciones como Odisea Burbujas y Arcoíris de imaginación, donde interpretó al gato del programa.

Su trabajo fue ampliamente reconocido por la versatilidad de sus interpretaciones y por la capacidad de dar personalidad a personajes que permanecen en la memoria de millones de espectadores.