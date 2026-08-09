Pampita reveló la crisis económica que atravesó con Benjamín Vicuña durante el embarazo de Blanca: "No tenía un centavo"

La modelo recordó las dificultades que atravesó antes del nacimiento de su primera hija y contó cómo recibió ayuda de familiares y allegados.

Pampita recordó en televisión una de las etapas económicas más difíciles que atravesó antes del nacimiento de su primera hija.

Carolina “Pampita” Ardohain recordó uno de los momentos económicos más difíciles de su vida, cuando quedó embarazada de su primera hija, Blanca. La modelo contó que atravesaba una situación financiera crítica y que debió recibir ayuda de familiares y allegados para afrontar aquella etapa.

La modelo repasó distintos episodios de su vida antes de alcanzar la exposición y la estabilidad económica que tendría años después. Entre ellos, se detuvo especialmente en el período en que esperaba a Blanca, fruto de su relación con Benjamín Vicuña .

Durante el programa PH, Podemos Hablar, Pampita explicó que la situación económica se produjo después de su separación de Martín Barrantes . Luego de aquel proceso, se trasladó a Chile y quedó embarazada, en un contexto en el que, según relató, no contaba con recursos suficientes para afrontar sus gastos.

“Cuando me separé, me fui a vivir a Chile y me quedé embarazada, no tenía un centavo ”, recordó frente a los demás invitados del ciclo.

La modelo contó que el divorcio había tenido un fuerte impacto sobre sus finanzas y que incluso necesitó recurrir a la ayuda de su contador : “ Mi contador me prestaba plata para pagar los impuestos. Tenía cero pesos en mi cuenta ”, relató sobre aquellos meses.

La modelo contó que durante su embarazo llegó a tener cero pesos en su cuenta bancaria.

La ayuda que recibió para preparar la llegada de Blanca

Uno de los recuerdos que más marcó a Pampita estuvo relacionado con la preparación para recibir a su primera hija. La modelo explicó que no podía comprar por sus propios medios algunos de los elementos básicos que necesitaba para el nacimiento.

“Me acuerdo perfecto que le pedí a Benjamín: ‘Necesito comprar corpiños’”, contó durante el programa.

La situación también hizo que la familia de Vicuña tuviera un papel importante. Según explicó, los familiares le regalaron distintos objetos que habían pertenecido a otros niños de la familia, entre ellos un cochecito, una cuna y ropa para bebé: “Su familia me regalaba el cochecito, la cuna y ropita de bebé de primos. Mi primera hija tuvo todo heredado”, recordó.

La familia de Benjamín Vicuña la ayudó con ropa y elementos para la llegada de Blanca.

La modelo reconoció que, aunque su hija tuvo todo lo necesario, para ella fue una etapa especialmente difícil porque deseaba poder elegir y comprar personalmente las cosas que utilizaría su bebé.

“Yo me pasaba mirando las vidrieras y no podía comprar nada. Era todo usado”, expresó al recordar aquellos días.

Una historia de dificultades que comenzó antes

Durante el mismo programa, Pampita también repasó otros momentos de precariedad económica durante su juventud, antes de convertirse en una figura reconocida del espectáculo y la moda.

La modelo recordó que, después de llegar a Buenos Aires, tenía que administrar cuidadosamente el poco dinero que tenía para poder trasladarse hasta su trabajo en un outlet de Martínez. El viaje en tren era parte de una rutina marcada por las limitaciones económicas.

Su alimentación durante ese período también estaba condicionada por la falta de recursos. Según contó, durante el primer mes se alimentaba principalmente con sopas instantáneas deshidratadas y galletas de agua, una rutina que mantuvo hasta cobrar su primer sueldo.

Con el paso de los años, aquellas experiencias quedaron incorporadas a su historia personal y profesional. En su relato en PH, Podemos Hablar, la conductora recordó esas etapas como momentos de aprendizaje que marcaron su recorrido y que contrastan con la exposición pública y la situación económica que alcanzó posteriormente.