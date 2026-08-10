Murió Ben Jones, un de los protagonistas de la serie "Los Dukes de Hazzard" + Agregar ámbito en









Jones interpretó a "Crazy" Cooter Davenport en las siete temporadas de la serie original, de 1979 a 1985, así como en la película para televisión "Reunión" de 1997 y en el especial único de 2000, "Hazzard in Hollywood".

Jones, fue miembro fundamental del reparto de la serie.

El actor Ben Jones, conocido como el afable mecánico Cooter en la serie Los Dukes de Hazzard, murió a sus 84 años.

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Su esposa, Alma Viator, dijo que Jones murió de un infarto masivo mientras "descansaba en su sillón favorito esperando a que los Bravos salieran al campo y derrotaran a los Yankees".

Jones interpretó a "Crazy" Cooter Davenport en las siete temporadas de la serie original, de 1979 a 1985, así como en la película para televisión "Reunión" de 1997 y en el especial único de 2000, Hazzard in Hollywood. Si bien muchos recuerdan a Cooter como un tipo sociable y bonachón, el personaje tenía un lado salvaje y rebelde en la primera temporada. Era dueño del taller mecánico local, que casualmente estaba justo enfrente de la comisaría del sheriff, lo que le permitía vigilar los movimientos de los primos Duke.

El propio Luke Duke, Tom Wopat, escribió hoy en Instagram: "Los Dukes de Hazzard perdieron hoy a otro miembro fundamental de su reparto. Ben Jones era un gran amigo y un ferviente defensor de todo lo mejor que podemos ofrecer en el mundo del espectáculo. Lo echaremos mucho de menos".

View this post on Instagram Ben Jones y su paso por la política El actor pasó directamente de Los Dukes de Hazzard a postularse para el Congreso un año después de que terminara la serie. Perdió su primer intento contra el republicano Pat Swindall, pero finalmente lo derrotó contundentemente en 1988, ganando un escaño en el Congreso como demócrata. Jones desafiaría a Newt Gingrich por un escaño en 1994 y perdería, pero en el proceso, provocó una investigación ética que derivó en una amonestación formal contra Gingrich.

Finalmente, se retiró tanto de la actuación como de la política, y se convirtió en comentarista político en publicaciones como The Washington Post y The New York Times.

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