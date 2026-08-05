Cuándo es el Día del Niño en Argentina 2026 y 3 propuestas para celebrar

La celebración es en agosto y hay distintas alternativas para compartir en familia, desde eventos gratuitos hasta paseos especiales.

El Día del Niño es una jornada ideal para hacer algo distinto con los más chicos de la familia.

El Día del Niño ya tiene fecha confirmada y será el tercer domingo de agosto . Como ocurre cada año, la celebración reunirá a miles de familias en una jornada dedicada a compartir tiempo con los más chicos, ya sea con regalos, salidas, actividades o planes especiales para disfrutar en casa.

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Además, durante ese fin de semana distintos municipios suelen organizar gratuitas con juegos, espectáculos , talleres y propuestas al aire libre.

En 2026, el Día del Niño se celebrará el 16 de agosto . La fecha coincide con el tercer domingo del mes , criterio que se utiliza desde hace algunos años para unificar la celebración.

La jornada busca reconocer la importancia de la infancia y recordar la necesidad de garantizar el acceso a derechos como la educación , la salud , el juego, la recreación y una vida libre de violencia .

Cada año, suele estar acompañado por festivales, espectáculos infantiles , funciones de teatro y cine, actividades deportivas, ferias , eventos gratuitos y reuniones familiares en casi todas las localidades del país.

3 propuestas para festejar el Día del Niño

Organizar un día especial lleno de actividades

Una de las opciones más elegidas es dedicar todo el día a una salida familiar. Pueden visitar un parque de diversiones, un zoológico, un museo, un acuario o un shopping con espacios de juegos.

También se pueden sumar propuestas como una función de cine, una visita a una feria, una actividad deportiva o algún espectáculo infantil.

Para aprovechar mejor la fecha, muchos eligen combinar varias actividades: comenzar con un desayuno o almuerzo fuera de casa, continuar con una salida recreativa durante la tarde y cerrar la jornada con una merienda especial o la entrega de regalos.

Compartir una tarde diferente

Un picnic en una plaza, una visita a un parque, una tarde de bowling, una película en el cine, una merienda o una actividad cultural gratuita pueden ser una excelente manera de disfrutar la fecha.

Muchos municipios organizan festivales, espectáculos y eventos abiertos al público durante ese fin de semana, lo que permite encontrar opciones para toda la familia sin un presupuesto elevado.

Armar un plan en casa

Quedarse en casa también puede ser una gran forma de celebrar. Preparar el desayuno favorito de los chicos, cocinar juntos, hacer pizzas o hamburguesas caseras, organizar una tarde de juegos de mesa, videojuegos, películas o manualidades permite compartir tiempo de calidad sin necesidad de salir.

Incluso se puede sumar una búsqueda del tesoro, un campeonato familiar o una noche de camping en el living para transformar un día común en una experiencia divertida y diferente.