Sticky Fingers llega a la Argentina por primera vez: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Con The Terrys como invitados especiales, el grupo presentará un setlist cargado de hits en un encuentro cara a cara con una de las bases de fans más fieles del circuito alternativo global.

La banda australiana llega por primera vez al país.

La banda australiana Sticky Fingers anunció que se presentará por primera vez en la Argentina el 16 de agosto en el C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires, con The Terrys como invitados especiales y producción de DF Entertainment.

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La llegada de Sticky Fingers a la Argentina se da en el marco de una gira internacional con la que la banda ya viene recorriendo Australia, Europa y Estados Unidos, afianzando su conexión con fans de todo el mundo.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Sticky Fingers en el C Art Media Los tickets podrán adquirirse con cualquier medio de pago a partir del 24 de abril a las 10:00 horas, únicamente a través de All Access.

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A lo largo de su trayectoria, la banda integrada por Dylan Frost, Paddy Cornwall, Seamus Coyle y Beaker Best consolidó un repertorio en el que predomina una exploración constante de los géneros: reggae, rock, psicodelia, pop y elementos electrónicos se fusionan para dar con el sonido distintivo que los convirtió en referentes de la música contemporánea.

La discografía del grupo, formado en Sídney hace más de quince años, incluye Helping Hand (EP, 2009), Extended Play (EP, 2010), Caress Your Soul (2013) —que reúne dos de sus canciones más reproducidas en Spotify, “How To Fly” y “Australia Street”—, Land of Pleasure (2014), Westway (The Glitter & the Slums) (2016), que debutó en el puesto #1 de los ARIA Charts, Yours to Keep (2019) y, más recientemente, Lekkerboy (2022). El 16 de agosto será la chance del público argentino para finalmente vivir Sticky Fingers en vivo, uno de los shows más potentes de la actualidad.

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