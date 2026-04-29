Milo J llega al Tiny Desk: cuándo y a qué hora se estrena

La presentación cuenta con la participación de la banda uruguaya Agarrate Catalina y tendrá un repertorio centrado en su disco "La Vida Era Más Corta".

Milo J tendrá su sesión en el reconocido ciclo Tiny Desk Concerts , uno de los formatos en vivo más importantes de la música contemporánea internacional.

Según trascendió, la presentación contará con la participación del colectivo uruguayo Agarrate Catalina y propondrá un repertorio centrado en "La Vida Era Más Corta" , el trabajo con el que el artista logró proyectar el cancionero popular latinoamericano hacia una audiencia masiva.

Según informaron, el estreno esta previsto para este jueves 30 de abril a las 13 h (hora de Argentina). La sesión, grabada bajo la luz natural de las oficinas en Washington D.C., estará disponible para todo el mundo a través del canal oficial de YouTube de @nprmusic.

Con este lanzamiento, Milo J se incorpora a la lista de músicos argentinos que ya han pasado por el ciclo, entre ellos Ca7riel y Paco Amoroso, Fito Páez, Juana Molina, Nicki Nicole, Trueno, Nathy Peluso y María Volonté .

Milo J y un disco que fusiona folklore y nuevas voces

“La vida era más corta” no se limita a revisitar viejos géneros: los reinterpreta. En el tracklist del nuevo álbum aparecen colaboraciones con Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Soledad, Cuti y Roberto Carabajal, pero también con representantes de la nueva escena urbana, como Trueno y AKRIILA. Esa mezcla construye un diálogo generacional que suena latinoamericano, actual y profundo a la vez.

Milo J no proviene de una familia folklórica. Descubrió este universo casi de casualidad, cuando su amigo Foco le pasó algunas canciones que lo dejaron “volado”, según contó. Desde entonces armó playlists, las compartió con sus productores y empezó a colar esas referencias en sus demos. Así nació este álbum, una especie de mapa emocional que conecta al chamamé correntino “Puente Pexoa” con beats actuales y letras donde se cuelan pesadillas convertidas en canciones.

Para Milo J, el folklore es “la raíz, el núcleo”, como confesó. Lo usa como recurso emocional y narrativo en su disco más personal. El músico habla de “pantallazos” y “pesadillas” que terminan transformándose en melodías.