Ed Sheeran regresa a la Argentina con un artista de lujo como invitado: cómo y dónde comprar las entradas

El artista británico se presentará el 29 de noviembre en Huracán con su nueva gira y gran expectativa entre sus fans.

Ed Sheeran se presentará el 29 de noviembre en el estadio de Huracán.

El cantante británico Ed Sheeran confirmó su regreso a la Argentina con un show en Buenos Aires el próximo 29 de noviembre , en el marco de su nueva gira, en una presentación que ya genera fuerte expectativa tras varios años sin presentarse en el país.

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El recital se realizará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó (cancha de Huracán), uno de los escenarios elegidos para grandes shows internacionales en la Ciudad de Buenos Aires.

El concierto forma parte del “Loop Tour” , una propuesta que recorre los principales éxitos de su carrera, desde baladas como “Perfect” hasta hits globales como “Shape of You”. El formato mantiene el estilo característico del artista: s olo en el escenario, con su guitarra y loops en vivo que le permiten construir cada canción en tiempo real.

La preventa comenzará el 4 de mayo y la venta general el 5.

La presentación tendrá un condimento especial con la participación de FINNEAS como artista invitado. Se trata del reconocido productor y músico, ganador de múltiples premios Grammy y colaborador habitual de Billie Eilish (su hermana).

Su presencia suma valor a una noche que ya se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en la Argentina.

ed sheeran (1) FINNEAS será el artista invitado en el show de Ed Sheeran en Buenos Aires

Cuándo y cómo comprar las entradas

La venta de entradas estará organizada en dos etapas. La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 4 de mayo a las 12:00, mientras que la venta general se habilitará el martes 5 de mayo en el mismo horario.

Los tickets podrán adquirirse a través de la plataforma oficial, con beneficios de financiación disponibles durante la etapa de preventa.

Un regreso muy esperado

El regreso de Ed Sheeran marca su vuelta después de siete años sin pisar el país, lo que explica la fuerte expectativa entre sus fans.

Con un show centrado en su formato más característico, el artista promete una noche que combine intimidad y potencia, con un recorrido por los momentos más destacados de su carrera frente al público argentino.