Helloween regresa a la Argentina para festejar sus 40 años: cómo y dónde comprar las entradas

Con Azeroth como banda invitada, los fanáticos de “las calabazas” podrán ver una vez más juntos a algunos de los fundadores de la banda en Argentina.

En el marco del 40th Anniversary Tour , la banda creadora del Power Metal Helloween hará un repaso por su extensa trayectoria en el mundo del metal con un concierto que promete ser histórico e imperdible para los amantes del género y en el cual sonarán temas clásicos y de sus discos más recientes.

De esta manera, y con 15 discos de oro, 6 de platino y más de 10 millones de discos vendidos, la banda alemana celebra sus 40 años de carrera de la mejor forma: con una gira mundial y el lanzamiento de Giants & Monsters, álbum lanzado en agosto del año pasado.

Con Azeroth como banda invitada, los fanáticos de “las calabazas” podrán ver una vez más juntos a algunos de los fundadores de la banda, como Kai Hansen, Michael Kiske, Michael Weikath y Markus Grosskpof, y a los más actuales pero fundamentales como Andi Deris (quien tomó el desafío de reemplazar al “irreemplazable” Kiske y mantuvo la llama de la banda encendida) Sascha Gerstner y a Daniel Löble interpretando algunos de sus muchos clásicos como Eagle Fly Free, Dr. Stein o Ride The Sky, producto de discos históricos y fundacionales del género como los Keeper of the Seven Keys I y II, Walls of Jericho o Master of the Rings.