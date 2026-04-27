En el marco del 40th Anniversary Tour, la banda creadora del Power Metal Helloween hará un repaso por su extensa trayectoria en el mundo del metal con un concierto que promete ser histórico e imperdible para los amantes del género y en el cual sonarán temas clásicos y de sus discos más recientes.
Helloween regresa a la Argentina para festejar sus 40 años: cómo y dónde comprar las entradas
Con Azeroth como banda invitada, los fanáticos de “las calabazas” podrán ver una vez más juntos a algunos de los fundadores de la banda en Argentina.
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El encuentro será el domingo 13 de septiembre en el Movistar Arena (Humboldt 450, Ciudad de Buenos Aires).
Cómo y dónde comprar las entradas para Helloween en la Argentina
Las entradas están a la venta a través de la web del Movistar Arena. Precios y ubicaciones:
- Campo de Pie: $110.000
- Platea Baja 1: $160.000
- Platea Baja 2: $140.000
- Platea Baja 3: $130.000
De esta manera, y con 15 discos de oro, 6 de platino y más de 10 millones de discos vendidos, la banda alemana celebra sus 40 años de carrera de la mejor forma: con una gira mundial y el lanzamiento de Giants & Monsters, álbum lanzado en agosto del año pasado.
Con Azeroth como banda invitada, los fanáticos de “las calabazas” podrán ver una vez más juntos a algunos de los fundadores de la banda, como Kai Hansen, Michael Kiske, Michael Weikath y Markus Grosskpof, y a los más actuales pero fundamentales como Andi Deris (quien tomó el desafío de reemplazar al “irreemplazable” Kiske y mantuvo la llama de la banda encendida) Sascha Gerstner y a Daniel Löble interpretando algunos de sus muchos clásicos como Eagle Fly Free, Dr. Stein o Ride The Sky, producto de discos históricos y fundacionales del género como los Keeper of the Seven Keys I y II, Walls of Jericho o Master of the Rings.
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