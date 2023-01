El actor Jeremy Renner sufrió un accidente y su estado es "crítico pero estable"

Si bien no se confirmó la ubicación del accidente, Renner ha sido propietario de una casa en el condado de Washoe, Nevada, durante varios años, según el Reno Gazette Journal. Esa zona en el norte de Nevada se vio afectada por fuertes nevadas debido a una tormenta en la noche de año nuevo, según el diario .

Renner, quien ha protagonizado múltiples proyectos de Marvel como Clint Barton / Hawkeye desde la película de 2011 "Thor". Renner ha protagonizado numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie "Misión: Imposible", "Arrival", "American Hustle" y "28 Weeks Later". También ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una nominación de reparto por "The Town" y una nominación a Mejor Actor por "The Hurt Locker". Actualmente protagoniza la serie de Taylor Sheridan "Mayor of Kingstown".