Adiós definitivo: Netflix canceló una de sus series de thriller más exitosas, tras tres temporadas

La plataforma comunicó la decisión de abandonar una de sus series más aclamadas por los fanáticos del thriller.

La serie se había estrenado en 2020 y finalizará en su tercera temporada. Gentileza - Atom.al

Netflix se encuentra entre las plataformas de streaming más exitosas a nivel global. Por eso, la aplicación de películas, documentales y series debe renovar su catálogo de manera constante, lo que implica que muchos títulos tengan que quedarse afuera de las opciones que ofrece la plataforma para sus millones de usuarios.

Este fue el caso de "Alice In Borderland", una aclamada serie de thriller que encantó a miles de fanáticos y que ha oficialmente llegado a su fin tras tres temporadas, según las decisiones oficiales de Netflix.

Alice in Borderland Netflix De qué trata "Alice In Borderland" La historia sigue a Arisu, un joven sin rumbo que, junto a sus amigos, aparece en una versión alternativa y desierta de Tokio. Allí descubren que, para seguir con vida, deben participar en juegos extremos organizados por una fuerza desconocida. Cada juego pone a prueba distintas habilidades: inteligencia, estrategia, trabajo en equipo o resistencia física, y perder implica morir.

Para poder permanecer en ese mundo, los jugadores deben ganar partidas que les otorgan “visas” temporales. Cuando estas expiran, son ejecutados, lo que genera una carrera constante contra el tiempo. A medida que avanza la trama, Arisu y otros sobrevivientes intentan descubrir quién controla los juegos, por qué están allí y cómo regresar a su mundo.

Reparto de "Alice In Borderland" El reparto principal de "Alice in Borderland" está encabezado por reconocidos actores japoneses:

Kento Yamazaki como Ryhei Arisu.

Tao Tsuchiya como Yuzuha Usagi.

Murakami Nijir como Shuntar Chishiya.

Ayaka Miyoshi como Rizuna Ann .

Dori Sakurada como Suguru Niragi.

Aya Asahina como Hikari Kuina.

Sho Aoyagi como Morizono Aguni.

Riisa Naka como Mira Kano.

