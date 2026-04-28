Spider-Noir llega a Prime Video: todo sobre la esperada serie

La producción, que ya dio que hablar entre los millones de fanáticos de Spider-Man, combina estética noir con acción y una historia ambientada en los años 30.

Prime Video confirmó el estreno global de Spider-Noir para el próximo 27 de mayo de 2026, una de las apuestas más ambiciosas del año dentro del universo de superhéroes. La serie estará protagonizada por Nicolas Cage y presentará una versión completamente distinta del clásico personaje de Spider-Man, con un enfoque oscuro, adulto y ambientado en la Nueva York de los años 30.

La producción, desarrollada por Amazon MGM Studios junto a Sony Pictures Television , forma parte del universo expandido de Marvel basado en personajes alternativos. A diferencia de otras adaptaciones, esta historia se centra en un detective envejecido que retoma su identidad como superhéroe en un contexto atravesado por el crimen y la corrupción.

Con ocho episodios confirmados y un lanzamiento completo desde el primer día, la serie apunta a posicionarse como uno de los grandes estrenos del streaming en 2026.

La historia sigue a Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage , un investigador privado que vive en la Nueva York de la Gran Depresión. En este escenario, el personaje se ve obligado a enfrentar su pasado como el único superhéroe de la ciudad, conocido como “The Spider”.

Lejos del tono tradicional de Spider-Man, esta versión apuesta por una narrativa más oscura, con elementos de thriller policial y estética noir. La trama gira en torno a casos criminales, conflictos personales y una ciudad caótica atravesada por la violencia.

El personaje principal no es Peter Parker, sino una variante alternativa dentro del multiverso, lo que permite a la serie explorar una historia completamente distinta sin atarse a las reglas clásicas del héroe.

Tráiler de Spider-Noir

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Reparto de Spider-Noir

Nicolas Cage como Ben Reilly / Spider-Noir

Lamorne Morris

Li Jun Li

Brendan Gleeson

Jack Huston

Karen Rodríguez

Abraham Popoola

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Una propuesta visual distinta

Uno de los aspectos más innovadores de Spider-Noir es su formato visual. La serie podrá verse en dos versiones: Blanco y negro (“Authentic Black & White”) y Color (“True-Hue Full Color”). Esta decisión refuerza la estética noir, inspirada en el cine clásico de detectives, pero también ofrece una experiencia alternativa para el espectador.

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Un estreno clave para Prime Video en 2026

La serie fue desarrollada por nombres clave de la industria como Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, responsables de proyectos exitosos dentro del universo Spider-Man. Forma parte de una estrategia más amplia de expandir la franquicia hacia historias alternativas, con tonos y estilos distintos a los del cine tradicional de superhéroes. La apuesta es clara: un enfoque más adulto, con narrativa de detectives y una ambientación histórica que rompe con el molde habitual del género.

El interés en torno a Spider-Noir no solo responde al peso de la marca Spider-Man, sino también a su propuesta diferente. En un escenario donde las historias de superhéroes comienzan a mostrar signos de saturación, esta serie apuesta por un enfoque más arriesgado.

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La combinación de acción, drama y misterio la posiciona como una producción que puede atraer tanto a fanáticos del género como a espectadores que buscan algo distinto. El hecho de que todos los episodios se estrenen juntos también juega a favor del formato binge, una estrategia clave actualmente en el mundo del streaming.

Con este lanzamiento, Prime Video busca consolidarse en el terreno de las grandes franquicias, compitiendo directamente con otras plataformas que dominan el contenido de superhéroes. Spider-Noir representa una apuesta fuerte no solo por su escala de producción, sino por su intención de innovar dentro de un género ya consolidado.