La docuserie de una de las bandas británicas más famosas de la historia ya llega a Netflix

La plataforma de streaming dio a conocer los últimos detalles sobre una de sus docuseries más esperadas por los fanáticos de la música a nivel global.

En el documental aparecen principalmente los miembros de la icónica banda británica, con testimonios y material de archivo. Netflix

Netflix renueva su catálogo para 2026 y, dentro de su calendario, cuenta con una amplia cantidad de estrenos que renuevan su oferta. Dentro de las nuevas propuestas de series, regresos y películas, este primer mes del año marcará una diferencia para la plataforma en el mundo del streaming.

Es por eso que, dentro de estas nuevas opciones, la plataforma apuesta a traer títulos especiales para los fanáticos de la música y el cine. Uno de ellos llegará a la plataforma en este primer mes del año, y contará la historia de una de las bandas británicas más famosas de la historia. Esto es todo lo que debes saber para no perderte de su estreno:

take-that-1992-billboard-650 De qué trata "Take That" La docuserie "Take That" se constituye de tres episodios, que recorren la historia completa de una de las bandas británicas más icónicas de los últimos 35 años. Durante su duración, la producción apunta a un recorrido integral sobre la carrera de la banda británica, recorriendo el pasado, el presente, y las expectativas de sus miembros para el futuro.

La serie promete ofrecer una mirada íntima y personal, combinando material de archivo con entrevistas actuales con los integrantes principales para narrar cómo pasaron de ser un grupo formado en Manchester a convertirse en una de las bandas más reconocidas del pop, con 12 sencillos número 1 en el Reino Unido y más de 45 millones de discos vendidos.

Tráiler de "Take That" Embed - Take That | Official Trailer | Netflix Quiénes aparecerán en "Take That" En "Take That" aparecen principalmente los miembros de la icónica banda británica, con testimonios y material de archivo que repasan su trayectoria. Los integrantes que participan, con entrevistas nuevas o actuales, son:

• Gary Barlow, vocalista y figura central del grupo. • Mark Owen, uno de sus miembros originales. • Howard Donald, también miembro original. Además, la docuserie incluye material de archivo y grabaciones con: • Robbie Williams, exmiembro que ahora sostiene una exitosa carrera solista. • Jason Orange, otro integrante original que dejó la banda en 2014. La docuserie musical, que promete ser un viaje directo a la nostalgia para los fanáticos de la banda, se estrena en Netflix, a nivel global, el 27 de enero de 2026.

