"Adolescencia" ya es la tercera serie más vista en la historia de Netflix

Adolescencia sigue batiendo récords

La miniserie de cuatro episodios Adolescencia siguió cobrando impulso, alcanzando el segundo puesto en la lista de series de televisión en inglés esa semana con 9,7 millones de visualizaciones. Sin embargo, fue la docuserie Bad Influence: The Dark Side of Kidfluencing la que debutó en el primer puesto la semana pasada con 9,8 millones de visualizaciones, mientras que Gone Girls: The Long Island Serial Killer se mantuvo en el sexto puesto con 3,8 millones de visualizaciones. Love on the Spectrum también apareció en la lista por segunda semana consecutiva con 3,6 millones de visualizaciones.