Angelina Jolie planea irse de Los Ángeles: "Hollywood no es un lugar saludable"

Angelina Jolie le dijo a la revista Wall Street Journal que probablemente no se convertiría en actriz si recién comenzara en la industria en 2023. Quizás consideraría actuar en el escenario, pero ciertamente no una vida y una carrera en Hollywood.

“Hoy no sería actriz”, dijo la ganadora del Oscar . "Cuando comencé, no tenía tantas expectativas ser tan público, compartir tanto".

Jolie dijo que "realmente no tiene una vida social" viviendo en Los Ángeles estos días debido a la atención no deseada que recibe cada vez que sale. No es que preste atención a lo que se escribe sobre ella en la prensa. "He estado aquí durante tanto tiempo y ya se ha dicho todo", señaló el actor.

La decisión de Angelina Jolie de dejar Los Ángeles

Jolie añadió en su entrevista con The Wall Street Journal Magazine que eventualmente planea dejar Los Ángeles para siempre y pasar más tiempo en su casa en Camboya.

“Es parte de lo que pasó después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar con la misma libertad. Me mudaré cuando pueda”, dijo Jolie. “Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable. Entonces buscas autenticidad”.