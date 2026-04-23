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23 de abril 2026 - 14:44

Hollywood contra la venta de Paramount y Warner Bros: Robert De Niro, Sofia Coppola y más suman su rechazo

Hasta el jueves por la mañana, la carta contaba con 4194 firmantes tras su lanzamiento el 13 de abril con 1000 nombres.

De Niro fue uno de los grandes referentes de la industria que sumó su firma.&nbsp;

De Niro fue uno de los grandes referentes de la industria que sumó su firma. 

Pero el pacto aún no se ha concretado, y un nuevo grupo de estrellas de Hollywood, entre las que se incluyen Robert De Niro, Sofia Coppola y Holly Hunter, se han sumado a una carta abierta en contra de la fusión entre Paramount y WBD, alegando la amenaza de pérdida de empleos, mayores costos para los consumidores y una menor cantidad de programas de televisión y películas.

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El rechazo de Hollywood a la absorción de Warner por parte de Paramount

Hasta el jueves por la mañana, la carta contaba con 4194 firmantes tras su lanzamiento el 13 de abril con 1000 nombres. Los organizadores indicaron que la lista de miembros de sindicatos de la industria del cine y el entretenimiento, actores y directores incluye a más de 75 ganadores y nominados al Oscar.

El grupo espera mantener la oposición al acuerdo entre Paramount y Warner Bros., que aún está pendiente de aprobación por parte de los reguladores en Estados Unidos y Europa, y que podría ser objeto de litigios por parte de fiscales generales estatales para detener la fusión.

Qué dice la carta de Hollywood sobre la venta de Warner Bros. a Paramount

"Como cineastas, documentalistas y profesionales de la industria del cine y la televisión, escribimos para expresar nuestra oposición inequívoca a la fusión propuesta entre Paramount y Warner Bros. Discovery", afirma en parte la carta publicada en BlockTheMerger.com.

"Esta transacción consolidaría aún más un panorama mediático ya concentrado, reduciendo la competencia en un momento en que nuestras industrias —y las audiencias a las que servimos— menos pueden permitírselo. El resultado será menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro".

Otros firmantes de la carta incluyen: Florence Pugh, Pedro Pascal, Edward Norton, Atsuko Okatsuka, Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart, Adam McKay, Alan Cumming, Alyssa Milano, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, Damon Lindelof, David Fincher, Denis Villeneuve, Elliot Page, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Margaret Cho, Mark Ruffalo, Noah Wyle, Patti Lupone, Ramy Youssef, Rosario Dawson, Rosie O'Donnell, Ted Danson, Tiffany Haddish, Yorgos Lanthimos e Yvette Nicole Brown.

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