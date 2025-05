Billy Joel cancela todos sus conciertos por problemas de salud: "Lamento mucho decepcionarlos"

La publicación también incluyó una declaración de Billy Joel, quien dijo: "Lamento sinceramente decepcionar a nuestra audiencia y gracias por su comprensión".

La cancelación de la gira se produce después de que el músico sufriera una caída durante un concierto en Connecticut en febrero. En marzo de este año, Billy Joel pospuso las fechas de su gira debido a una condición médica no revelada. El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll publicó en Instagram que se sometería a fisioterapia bajo la supervisión de sus médicos.

El presente musical de Billy Joel

En febrero de 2024, el cantante y pianista multiplatino lanzó su primer sencillo nuevo desde 2007, titulado "Turn the Lights Back On", y un mes después ofreció su concierto número 100 en el Madison Square Garden de Nueva York, un recinto donde ha vendido más entradas que cualquier otro artista.

En abril, la señal estadounidense CBS emitió un especial conmemorativo, 100th: Billy Joel at Madison Square Garden -The Greatest Arena Run of All Time. La cadena volvió a emitir el especial una semana después, tras un corte de señal en gran parte de Estados Unidos durante su éxito "Piano Man".