Chiche Gelblung, muy duro con Norman Briski: "Es un judío nazi"

"Ojo con lo que digo, hoy me puse mucha colonia encima: neo colonia. La IA, la inteligencia artificial me dijo: ´agradecé este homenaje, no seas así´. Primero los compas, que también merecían este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la (Casa) Rosada la ficción. La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que pasa en el mundo", dijo el actor.

"Gaza, Gaza, Gaza, Gaza jamás será vencido, jamás será vencido Gaza. No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado", manifestó Briski.

Qué dijo Chiche Gledblung sobre el discurso de Norman Briski

Luego de ese discurso, Gelblung, que se reincorporó a su programa tras haber estado internado, lanzó: "¿Vieron el discurso de Norman Briski ayer en los Martín Fierro? Es un hijo de mil puta porque es un judío nazi. Siempre fue nazi, siempre fue un hijo de mil puta".

"Norman Briski es un sorete, una basura humana y ayer lo demostró. ¿A vos te parece que un discurso pro Hamás es lo que correspondía?, ¿A vos te parece después de la masacre que hicieron?", siguió el conductor, muy enojado.

Y agregó: "Norman Briski siempre fue un sorete, es un sorete y va a morir sorete, la puta madre que lo parió. No se puede defender a alguien que dijo eso. A una persona de bien no puede no molestarle eso, está gagá, no tiene cabeza".