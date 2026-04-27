Quién ganó el Martín Fierro de la Moda, el resto de los ganadores y los mejores looks de la noche

Juana Viale se quedó con el Oro en una gala marcada por transparencias, encajes y brillo. Repaso completo de premiados y outfits destacados.

La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda volvió a reunir a figuras de la televisión, el streaming, las redes y el diseño argentino en una noche donde el glamour fue protagonista, pero también el reconocimiento a quienes trabajan detrás de escena. La ceremonia se realizó en los estudios de Telefe, con conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda, y una alfombra roja que, pese al frío intenso de la noche porteña, mostró apuestas jugadas: vestidos con transparencias, siluetas estructuradas, tul, encajes y mucho brillo. Nadie quiso quedarse a mitad de camino.

Entre premios, homenajes y algún que otro blooper propio de estas galas, el gran momento llegó sobre el final, cuando se anunció el esperado Martín Fierro de Oro , que terminó en manos de una de las figuras más asociadas al estilo clásico y elegante de la televisión argentina.

La alfombra roja dejó bastante tela para cortar. Según la tendencia general de la noche, dominaron las transparencias, los encajes y los brillos metálicos , con una fuerte presencia de vestidos ceñidos al cuerpo, corsetería visible y guiños a la alta costura internacional.

Uno de los looks más comentados fue el de Pampita , que apostó por un diseño de Carolina Herrera con una impronta sofisticada y muy limpia, reafirmando ese estilo suyo que parece simple pero está milimétricamente pensado. También llamó la atención Zaira Nara , con transparencias marcadas y una propuesta más audaz sobre la red carpet.

Marta Fort apareció con un vestido blanco con tul que rápidamente se volvió tema de conversación en redes, mientras que Analía Franchín sorprendió con un total black de cuero strapless, una elección más arriesgada y rockera.

Otra presencia fuerte fue la de Juana Viale, fiel a su perfil elegante y teatral, con un estilismo trabajado junto a Gino Bogani, el diseñador que la acompaña en sus programas y que volvió a ser clave en una noche donde la conductora terminó coronándose.

vero lozano martin fierro Vero Lozano en Instagram

Quién ganó el Martín Fierro de oro

La gran ganadora de la noche fue Juana Viale, que se llevó el Martín Fierro de Oro de la Moda 2026, el premio más importante de la ceremonia. La distinción fue anunciada por Valeria Mazza e Iván de Pineda, y la conductora se mostró visiblemente emocionada.

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“No me lo esperaba”, dijo al subir al escenario. En su discurso agradeció especialmente a sus hijos, a su madre y a su abuela, Mirtha Legrand, a quien definió como “la más coqueta”. También destacó la influencia que tuvo la moda en su vida familiar y profesional. El premio no sorprendió del todo dentro del ambiente fashion. Juana mantiene desde hace años una identidad visual muy definida en televisión, con una construcción de imagen ligada a la elegancia clásica, pero también con cierta teatralidad que la distingue.

Además, durante la ceremonia también fue reconocida en la categoría de conducción femenina semanal, consolidando una noche redonda para ella.

Todos los ganadores del Martín Fierro de la Moda

La lista de premiados dejó nombres fuertes y algunas sorpresas. Entre los principales ganadores estuvieron:

Mejor estilo en redes: Pampita

Pampita Mejor diseñador de moda masculina: Nicolás Zaffora

Nicolás Zaffora Mejor estilo femenino en streaming: Evelyn Botto

Evelyn Botto Mejor estilo masculino en streaming: Martín Cirio

Martín Cirio Mejor estilo en conducción femenina programa diario: Vero Lozano

Vero Lozano Mejor estilo en conducción femenina semanal: Juana Viale

Juana Viale Mejor estilo en conducción masculina: Fer Dente

Fer Dente Mejor panelista masculino con estilo: Lizardo Ponce

Lizardo Ponce Mejor actriz con estilo en ficción: Julieta Zylberberg

Julieta Zylberberg Mejor actor con estilo en ficción: Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña Nuevo talento en moda: Valentina Schuchner

Valentina Schuchner Mejor estilismo: Los García

Los García Mejor peluquería: Max Jara

Max Jara Mejor maquillaje: Gervasio Larrivey

Gervasio Larrivey Big Show: Sofía Gonet

Sofía Gonet Martín Fierro de Oro: Juana Viale