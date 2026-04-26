Martín Fierro de la Moda: la lista completa de ganadores y nominados + Seguir en









La entrega de premios contó con un gran número de invitados, y fue conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Llega una nueva edición de los Martín Fierro.

Este domingo 26 de abril se celebró la entrega de los Martín Fierro de la Moda, la premiación se transmitió en Telefe y ocupó el lugar de Gran Hermano Generación Dorada.

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La alfombra roja comenzó a las 21hs con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara, para luego dar paso a las 22hs a la premiación que fue conducida por la dupla Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Todos los nominados y ganadores a los Martín Fierro de la Moda Mejor Influencer De Moda

Zaira Nara - GANADORA

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

Momi Giardina (Telefe - Luzu)

Evelyn Botto (Olga) - GANADORA

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telefe - Olga) Mejor Estilo Masculino En Streaming Santi Talledo (Telefe - Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga) - GANADOR

Nacho Elizalde (Olga) Mejor Estilo En Redes Carolina Pampita Ardohain - GANADORA

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario Verónica Lozano (Cortá Por Lozano) - GANADORA

Yanina Latorre (Sqp)

Mariana Fabbiani (Ddm)

Flor De La V (Los Profesionales) Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)

Juana Viale (Almorzando Con Juana) - GANADORA

Teté Coustarot (Argentina De Película)

Josefina China Ansa (Lado V) Mejor Estilo En Conducción Masculina Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)

Iván De Pineda (Pasapalabra) - GANADOR

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel De Brito (Lam)

Mariano Iúdica (Polémica En El Bar) Mejor Estilo Panelista Femenina Sol Pérez (Gran Hermano) - GANADORA

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A La Barbarossa) Mejor Estilo Panelista Masculino Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (DDM)

Lizardo Ponce (SQP) - GANADOR

Gastón Trezeguet (GH) Actriz Con Mejor Estilo En Ficción Griselda Siciliani (Envidiosa)

Monna Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya) - GANADORA

Bárbara Lombardo (Envidiosa) Actor Con Mejor Estilo En Ficción Benjamín Vicuña (Corazón Delator) - GANADOR

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem) Mejor Estilo Femenino En Big Show Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (Masterchef Celebrity) - GANADORA

Wanda Nara (Masterchef Celebrity)

Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones) Mejor Estilo Masculino En Big Show Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina) - GANADOR

Luck Ra (La Voz Argentina) Mejor Diseñador/A Moda Femenina Javier Saiach

Evangelina Bomparola - GANADORA

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels Mejor Diseñador Moda Masculina Matías Carbone

Nicolás Zaffora - GANADOR

Sebastián Raimondi Mejor Maquillador/a Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey - GANADOR Mejor Peluquero Max Jara - GANADOR

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey Mejor Estilista Mariana García Navarro - Nacho García Rocha - GANADORES

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Nuevo Talento De La Moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot Nuevo talento de la moda Valentina Schuchner - GANADORA

Luz Ballesteros

Anushka Elliot