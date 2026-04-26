Este domingo 26 de abril se celebró la entrega de los Martín Fierro de la Moda, la premiación se transmitió en Telefe y ocupó el lugar de Gran Hermano Generación Dorada.
Martín Fierro de la Moda: la lista completa de ganadores y nominados
La entrega de premios contó con un gran número de invitados, y fue conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.
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La alfombra roja comenzó a las 21hs con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara, para luego dar paso a las 22hs a la premiación que fue conducida por la dupla Valeria Mazza e Iván de Pineda.
Todos los nominados y ganadores a los Martín Fierro de la Moda
Mejor Influencer De Moda
- Zaira Nara - GANADORA
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino En Streaming
- Momi Giardina (Telefe - Luzu)
- Evelyn Botto (Olga) - GANADORA
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefe - Olga)
Mejor Estilo Masculino En Streaming
- Santi Talledo (Telefe - Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga) - GANADOR
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo En Redes
- Carolina Pampita Ardohain - GANADORA
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario
- Verónica Lozano (Cortá Por Lozano) - GANADORA
- Yanina Latorre (Sqp)
- Mariana Fabbiani (Ddm)
- Flor De La V (Los Profesionales)
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal
- Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando Con Juana) - GANADORA
- Teté Coustarot (Argentina De Película)
- Josefina China Ansa (Lado V)
Mejor Estilo En Conducción Masculina
- Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
- Iván De Pineda (Pasapalabra) - GANADOR
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel De Brito (Lam)
- Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)
Mejor Estilo Panelista Femenina
- Sol Pérez (Gran Hermano) - GANADORA
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor Estilo Panelista Masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP) - GANADOR
- Gastón Trezeguet (GH)
Actriz Con Mejor Estilo En Ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Monna Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya) - GANADORA
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor Con Mejor Estilo En Ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón Delator) - GANADOR
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor Estilo Femenino En Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (Masterchef Celebrity) - GANADORA
- Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
- Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor Estilo Masculino En Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina) - GANADOR
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor Diseñador/A Moda Femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola - GANADORA
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora - GANADOR
- Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey - GANADOR
Mejor Peluquero
- Max Jara - GANADOR
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor Estilista
- Mariana García Navarro - Nacho García Rocha - GANADORES
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
- Nuevo Talento De La Moda
- Valentina Schuchner
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner - GANADORA
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
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