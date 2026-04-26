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26 de abril 2026 - 23:30

Martín Fierro de la Moda: la lista completa de ganadores y nominados

La entrega de premios contó con un gran número de invitados, y fue conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Llega una nueva edición de los Martín Fierro.

Llega una nueva edición de los Martín Fierro.

Este domingo 26 de abril se celebró la entrega de los Martín Fierro de la Moda, la premiación se transmitió en Telefe y ocupó el lugar de Gran Hermano Generación Dorada.

La alfombra roja comenzó a las 21hs con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara, para luego dar paso a las 22hs a la premiación que fue conducida por la dupla Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Informate más

Todos los nominados y ganadores a los Martín Fierro de la Moda

Mejor Influencer De Moda

  • Zaira Nara - GANADORA
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

  • Momi Giardina (Telefe - Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga) - GANADORA
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe - Olga)

Mejor Estilo Masculino En Streaming

  • Santi Talledo (Telefe - Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga) - GANADOR
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes

  • Carolina Pampita Ardohain - GANADORA
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario

  • Verónica Lozano (Cortá Por Lozano) - GANADORA
  • Yanina Latorre (Sqp)
  • Mariana Fabbiani (Ddm)
  • Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal

  • Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando Con Juana) - GANADORA
  • Teté Coustarot (Argentina De Película)
  • Josefina China Ansa (Lado V)

Mejor Estilo En Conducción Masculina

  • Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
  • Iván De Pineda (Pasapalabra) - GANADOR
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel De Brito (Lam)
  • Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

  • Sol Pérez (Gran Hermano) - GANADORA
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP) - GANADOR
  • Gastón Trezeguet (GH)

Actriz Con Mejor Estilo En Ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Monna Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya) - GANADORA
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón Delator) - GANADOR
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino En Big Show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (Masterchef Celebrity) - GANADORA
  • Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
  • Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino En Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina) - GANADOR
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/A Moda Femenina

  • Javier Saiach
  • Evangelina Bomparola - GANADORA
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora - GANADOR
  • Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey - GANADOR

Mejor Peluquero

  • Max Jara - GANADOR
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor Estilista

  • Mariana García Navarro - Nacho García Rocha - GANADORES
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)
  • Nuevo Talento De La Moda
  • Valentina Schuchner
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot

Nuevo talento de la moda

  • Valentina Schuchner - GANADORA
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot

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