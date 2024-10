La DAIA repudió el discurso de Norman Briski en los Martín Fierro de Cine

A través de una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), la entidad cruzó al actor por sus declaraciones en el estrado. "Sin ningún tipo de reparo, el actor Norman Briski utilizó el escenario de los premios Martín Fierro al cine para expresar su apoyo al terrorismo", manifestó.

Y cerró el comunicado: "Dada la alta preocupación por el aumento del antisemitismo en nuestro país, estas expresiones no hacen más que alentar el odio judeofobico y menoscabar la democracia".

El discurso de Norman Briski en los Martín Fierro de Cine

Briski fue galardonado por su trayectoria en la primera entrega de los Premios Martín Fierro de Cine. Al subir al estrado, el actor pronunció un discurso que generó polémica.

"Ojo con lo que digo, hoy me puse mucha colonia encima… neo colonia", comenzó y continuó: "La IA, la inteligencia artificial me dijo ‘agradecé este homenaje, no seas así'. Primero los compas, que también merecían este galardón".

Norman Briski en Martin Fierro El discurso de Norman Briski en los Martín Fierro de Cine.

"La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción, está en la Rosada la ficción. La IA, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos, lo que pasa en el mundo", aseveró el actor.

Y se metió de lleno en el conflicto de Medio Oriente: "Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza".