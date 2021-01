Grabaciones

Jimi Hendrix, con un sonido que nunca tuvo

En 1970 Jimi Hendrix estaba en el punto más alto de su breve pero brillante carrera. En un extenso tour mundial fue invitado a participar de un acontecimiento esotérico-musical con la comuna hippie “Rainbow Bridge”. The Jimi Hendrix Experience en su formación definitiva, con Mitch Mitchell en batería y Billy Cox en bajo, ofrecieron dos shows para los afortunados miembros de esa comunidad en Maui. Ambos sets incluían los nuevos temas del que sería su álbum póstumo, “The Cry of Love”, más todos los clásicos de sus únicos tres discos de estudio. Fueron grabados y filmados con bastante impericia, al punto que en su momento “Rainbow Bridge” ni siquiera fue un disco en vivo, y con el material filmado apenas pudieron armar un mediometraje raramente exhibido. Tuvieron que pasar 50 años para lograr rescatar y restaurar todo ese material, que ahora se escucha más que bien en un álbum que funciona como excelente testimonio del talento del mejor guitarrista de la historia del rock, que brinda formidables versiones de temas que aún no había grabado como “Easy Rider” y “Freedom”, y se luce especialmente en los blues “Hear My Train Coming” y “Red House”.