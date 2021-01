Salas de China recaudaron más que los EE.UU.

De acuerdo con los datos conocidos sobre fin de año, se confirmó la proyección que se había hecho en el último trimestre de 2020 y que este diario publicó la semana pasada: por primera vez en la historia, y por culpa de la pandemia, las cifras de asistencia a salas de cine en China superaron a las de Estados Unidos. Sin embargo, ningún país se salvó, ya que la taquilla mundial cayó 70% durante el año que pasó. En 2020, los Estados Unidos vendieron u$s 2.300 millones en concepto de boletería, comparados con los 11.400 millones de 2019. Es la cifra más baja en los últimos 40 años, en un contexto en el que muchos cines permanecieron cerrados durante casi 9 meses. Globalmente, se calcula que la recaudación habrá caído a u$s 11.500 millones contra los u$s 42.500 millones de 2019. China alcanzó los u$s 2700 millones, es decir, u$s 400 millones por encima de EE.UU.