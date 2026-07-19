Cien años de soledad vuelve a Netflix: cuándo se estrena la segunda parte

La producción basada en la obra de Gabriel García Márquez tendrá siete episodios nuevos y cerrará su historia con un capítulo especial en agosto.

La producción fue filmada en Colombia y contó con el respaldo de la familia de García Márquez.

Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda parte de "Cien años de soledad" . La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez llegará en agosto de 2026 para cerrar la historia de la familia Buendía.

La plataforma de streaming lanzó el tráiler oficial de esta próxima temporada. Las imágenes muestran cómo Macondo deja atrás su etapa de fundación para entrar en un período de transformación , con la llegada del progreso, nuevos personajes y los hechos que llevarán al pueblo hacia su inevitable decadencia.

"Cien años de soledad" cuenta la historia de la familia Buendía . La trama comienza con José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán , una pareja que abandona su antiguo hogar para iniciar un viaje en busca de un nuevo lugar donde vivir.

Ese recorrido termina con la fundación de Macondo , un pueblo que durante sus primeros años representa una especie de utopía aislada del resto del mundo.

A lo largo de la historia, la familia atraviesa diferentes etapas marcadas por romances , tragedias , enfrentamientos políticos, guerras civiles y conflictos internos.

Cada generación repite ciertos patrones de comportamiento, mientras sus integrantes quedan atrapados entre la soledad, la memoria y una maldición que parece perseguirlos desde el cominzo.

Tráiler de la segunda parte de "Cien años de soledad"

¿Cuándo se estrena la segunda parte de "Cien años de soledad"?

Netflix confirmó que la segunda parte de "Cien años de soledad" se estrenará el 5 de agosto de 2026. Esta nueva entrega estará compuesta por siete episodios que continuarán la historia después de los acontecimientos mostrados en la primera parte.

La plataforma decidió dividir el cierre de la serie en dos momentos y el Gran Final estará disponible el 26 de agosto. Será un capítulo de mayor duración, pensado con una estructura más cercana a la de una película, y estará dirigido por Laura Mora.

La temporada se centrará en el momento en que Macondo comienza a conectarse con el exterior y pierde parte de la identidad que tenía durante sus primeros años.

Uno de los acontecimientos centrales será la llegada del tren, un avance que abrirá las puertas a nuevos negocios y a la instalación de la compañía bananera.

También tendrá un papel importante la llegada de Fernanda del Carpio, quien se convertirá en una figura clave dentro de la familia Buendía tras su matrimonio con Aureliano Segundo.

Reparto de "Cien años de soledad"