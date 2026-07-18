La serie sobrenatural que es tendencia en Netflix: una historia romántica con un giro inesperado + Agregar ámbito en









La gran novedad de la plataforma de streaming se colocó entre las más vistas de su catálogo a poco de haber sido estrenada.

El nuevo estreno de la plataforma de streaming se convirtió en un éxito entre la audiencia. Netflix

Entre las producciones internacionales con mayor fuerza en las plataformas de streaming, Corea del Sur resalta como uno de los proveedores más importantes de contenido. Netflix siempre suma una alternativa del país asiático a su repertorio, y su nueva joya promete dar que hablar por su intrigante trama.

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Si bien la historia adopta los elementos clásicos del K-drama, incorpora dos condimentos adicionales para transformarla en una propuesta muy atractiva. La tira incluye la típica comedia de este tipo de ficciones, pero con un toque sobrenatural que la hace destacar.

La producción surcoreana logró ubicarse entre las más vistas desde su lanzamiento. Netflix De qué trata Muertos de amor La serie estrenada recientemente en Netflix sigue los pasos de Cheon Yeo-ri, una mujer multimillonaria a la cual el dinero no logra rescatar de su miserable existencia. A pesar de ser dueña de una importante cadena de hoteles, vive encerrada y con las persianas bajas.

La protagonista posee una habilidad tan particular como perturbadora. Ella ve personas muertas. Los fantasmas de las víctimas de asesinatos se le aparecen para gritar por ayuda, quitándole el sueño y obligándola a estar medicada para no caer en la locura.

Todo cambia cuando se cruza en su camino Ma Kang-uk, un fiscal adicto al trabajo y escéptico de los espíritus cuyo único objetivo es meter presos a los criminales. Al verla alterada, el hombre busca consolarla, pero al tocar su brazo para calmarla, los fallecidos desaparecen por completo.

De este modo descubren que él funciona como un interruptor para sus habilidades, obligándola a acercarse para no sufrir más el acecho de los no vivos. Netflix: tráiler de Muertos de amor Netflix: elenco de Muertos de amor Park Eun-bin

Yang Se-jong

Ong Seong-wu

Jo Hye-joo

Kim Do-wan

Ye Soo-jung

Cha Mi-kyeong

Baek Ji-won

Kim Min-ho

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