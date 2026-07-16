Los policiales clásicos nunca terminan de pasar de moda. Aunque cada año aparecen nuevas historias de suspenso, las obras de Agatha Christie siguen encontrando espacio entre las plataformas de streaming como Netflix y conquistando tanto a quienes ya conocen sus novelas como a quienes recién descubren su universo.
La nueva película de Netflix que sorprendió a todos: una producción basada en un clásico de Agatha Christie
Un relato policial ambientado en un escenario tan imponente como intrigante volvió a captar la atención de miles de espectadores.
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En ese contexto, una producción inspirada en uno de los libros más populares de la escritora británica volvió a despertar interés entre los usuarios de Netflix. La película llamada Muerte en el Nilo combina crimen, misterio y giros inesperados, una fórmula que mantiene vigente al célebre detective Hércules Poirot.
La película propone una versión moderna de una de las novelas más reconocidas de Christie. Aunque recibió opiniones divididas entre la crítica especializada, muchos espectadores destacan la ambientación, el elenco y la manera en que adapta una historia considerada un clásico del género.
De qué trata Muerte en el Nilo
Muerte en el Nilo traslada al espectador hasta Egipto, donde Hércules Poirot disfruta de unas vacaciones que rápidamente dejan de ser tranquilas. Lo que comienza como un exclusivo viaje a bordo de un lujoso barco por el río Nilo cambia por completo cuando ocurre un asesinato que sacude a todos los pasajeros.
La víctima pertenece a un grupo de viajeros que, en apariencia, tienen poco en común. A medida que avanza la investigación, el detective descubre que cada uno guarda secretos, intereses personales y posibles motivos para convertirse en sospechoso.
Como ocurre en las novelas de Agatha Christie, la historia construye el suspenso a partir de pequeños detalles, conversaciones y pistas que parecen insignificantes hasta que encajan en el momento indicado. El espectador acompaña a Poirot mientras intenta reconstruir lo ocurrido y separar las apariencias de la realidad.
Netflix: tráiler de Muerte en el Nilo
Netflix: elenco de Muerte en el Nilo
- Kenneth Branagh
- Gal Gadot
- Armie Hammer
- Emma Mackey
- Tom Bateman
- Annette Bening
- Russell Brand
- Ali Fazal
- Sophie Okonedo
- Letitia Wright
- Jennifer Saunders
- Dawn French
- Rose Leslie