Margarita llega a Netflix este mes: ¿Cuándo se estrena la serie de Cris Morena en la app?

El spin-off de Floricienta tuvo su estreno original en HBO Max y ahora busca conquistar a una nueva audiencia con sus primeros capítulos.

La primera temporada de Margarita llegará a Netflix y sumará una nueva plataforma para una de las ficciones juveniles más esperadas por los fanáticos de Cris Morena .

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La serie, producida originalmente para HBO Max , forma parte del universo de Floricienta y continúa una historia marcada por la fantasía, los secretos familiares, el romance y la música.

Además, el futuro de la ficción protagonizada por Mora Bianchi ya está encaminado: la productora está trabajando en una tercera entrega . ¿Estás listo para conocer el reino de Krikoragán?

La historia sigue a Margarita, una adolescente que pasó gran parte de su vida atravesando distintos hogares de adopción y que desconoce por completo su verdadero origen.

Su vida cambia cuando llega al Hangar Soho , un espacio artístico creado para jóvenes talentos , donde busca una oportunidad para demostrar sus habilidades.

Allí se cruza con Delfina Santillán, una mujer que administra el lugar y que rápidamente comienza a sospechar que nuestra protagonista podría estar relacionada con una historia que parecía olvidada.

Margarita no sería una alumna más, sino la hija de Florencia y Máximo Augusto Calderón de la Hoya, dos personajes vinculados al antiguo reino de Krikoragán.

Su verdadera identidad se convierte en el eje central de la trama, ya que su aparición amenaza con revelar los secretos que Delfina intentó ocultar durante años. La mujer había construido su poder a partir de distintas mentiras y ahora enfrenta la posibilidad de perder todo lo que consiguió.

La serie funciona como un spin-off de Floricienta, la exitosa ficción juvenil estrenada en 2004 y protagonizada por Florencia Bertotti, aunque presenta nuevos personajes. La conexión con esa producción aparece a través del universo narrativo, los vínculos familiares y distintos guiños para los seguidores de la serie original.

Tráiler de "Margarita"

¿Cuándo se estrena "Margarita" en Netflix"?

La primera temporada de Margarita llegará a Netflix el 27 de julio, incorporando los 40 capítulos iniciales de la serie al catálogo de la plataforma.

La ficción debutó en HBO Max en 2024 y fue el inicio de una historia que luego continuó con una segunda entrega estrenada en la misma app de streaming durante 2026. Esa última etapa dejó varios interrogantes abiertos y preparó el camino para una tercera parte.

Los nuevos episodios ya fueron grabados, por lo que la continuación tiene previsto su lanzamiento durante fines de este año o principios de 2027.

Además, continúa la expectativa de los fans por una posible participación de Flor Bertotti, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

Reparto de "Margarita"