Netflix estrenó una serie de comedia protagonizada por Will Ferrell y ya está en boca de todos + Agregar ámbito en









Tras un gran paso por el cine, el icónico comediante regresa a la pantalla chica para protagonizar la nueva tira de la plataforma de streaming.

El reconocido comediante brilla en el nuevo y esperado lanzamiento de Netflix. Netflix

Netflix se mantiene como el rey del streaming gracias a sus producciones originales que generan millones de visualizaciones. Su popularidad obliga a la audiencia a mantener las suscripciones activas para disfrutar de sus películas y series. En este contexto, la plataforma lanzó una nueva tira cómica liderada por Will Ferrell.

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Con un amplio recorrido en el cine, el talentoso comediante ahora encabeza la nueva producción de la N Roja. La trama abordará de manera satírica las tendencias actuales en el mundo del golf. El actor interpretará a una exestrella de este deporte decidida a volver a la gloria a pesar de su avanzada edad.

Ferrell será el gran protagonista del nuevo proyecto de Netflix. Netflix De qué trata El Halcón Ferrell dará vida a Lonnie Hawkins, quien supo ser en 2004 el mejor golfista del mundo. Sin embargo, sus años de gloria quedaron atrás. Físicamente destruido y en la quiebra, el protagonista decide volver por la falta de dinero y para ganar el torneo pendiente para completar un "Grand Slam".

Conocido en el circuito como "El Halcón", suma una nueva motivación al ver a su hijo consagrarse como la gran promesa del golf. Considerado como "el nuevo Halcón", esto resulta un golpe al ego para su padre. Por eso, el veterano decide buscar la clasificación al major pendiente.

Pero también reaparece en la vida de Hawkins su mayor pesadilla: Golden Fisk. Este rival le arrebató la posibilidad de conseguir su tan ansiado título y goza de un presente muy distinto. Ante este panorama de supuesta crisis de mediana edad, el protagonista vivirá situaciones divertidas y caóticas para cumplir su objetivo.

Netflix: tráiler de El Halcón

Netflix: elenco de El Halcón Will Ferrell

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