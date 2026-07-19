La dura derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 que dejó a la Albiceleste a las puertas del bicampeonato generó una inmediata repercusión en el arco político. Funcionarios nacionales, gobernadores y dirigentes de distintos espacios compartieron mensajes para el equipo.
Las reacciones del arco político luego de que Argentina pierda la final del Mundial 2026
Funcionarios nacionales, gobernadores y dirigentes de distintos espacios compartieron mensajes para el seleccionado nacional tras la derrota frente a España.
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Pese a la derrota, miles de hinchas se reunieron en el Obelisco y en distintos puntos del mundo para agradecerle a la Selección
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El gol de Ferrán Torres para España ante Argentina en el alargue de la final del Mundial
Las reacciones de Milei y el resto del arco político tras la derrota
El presidente de Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X apenas finalizó el encuentro. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el mandatario.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel escribió: ¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Para cerrar, hizo referencia a la unión que genera el seleccionado para todos los argentinos: "Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!".
Por otro lado, Patricia Bullrich, quién durante todo el mundial compartió mensajes y fotos alentando a la Selección, en esta oportunidad dejó un mensaje de aliento para Lionel Messi. "Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores!", sostuvo.
También se pronunció el líder del PRO, Mauricio Macri, quién le agradeció a los jugador por todo lo logrado. "Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias", escribió.
Jorge Macri se sumó a los mensajes de respaldo para el equipo y destacó la entrega de la Selección a lo largo del torneo. "Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias Selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo", escribió en sus redes sociales.
En tanto, Axel Kicillof eligió un mensaje breve de agradecimiento: "¡Gracias Selección! ". La publicación estuvo acompañada por una imagen de los jugadores argentinos con la bandera que decía "Las Malvinas son argentinas", exhibida tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.
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