Las reacciones del arco político luego de que Argentina pierda la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Funcionarios nacionales, gobernadores y dirigentes de distintos espacios compartieron mensajes para el seleccionado nacional tras la derrota frente a España.

La dura derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 que dejó a la Albiceleste a las puertas del bicampeonato generó una inmediata repercusión en el arco político. Funcionarios nacionales, gobernadores y dirigentes de distintos espacios compartieron mensajes para el equipo.

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Las reacciones de Milei y el resto del arco político tras la derrota El presidente de Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X apenas finalizó el encuentro. "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió el mandatario.

Muchas gracias Jugadores...!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026 Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel escribió: ¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Para cerrar, hizo referencia a la unión que genera el seleccionado para todos los argentinos: "Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!".

¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo, coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca! pic.twitter.com/fYmL7rHXX6 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 19, 2026 Por otro lado, Patricia Bullrich, quién durante todo el mundial compartió mensajes y fotos alentando a la Selección, en esta oportunidad dejó un mensaje de aliento para Lionel Messi. "Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores!", sostuvo.

Te queremos, Capitán.



Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores!



En las buenas y en las malas, TODOS JUNTOS.



Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia. pic.twitter.com/5j97xu91GE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 19, 2026 También se pronunció el líder del PRO, Mauricio Macri, quién le agradeció a los jugador por todo lo logrado. "Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias", escribió.

Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos!!! Gracias pic.twitter.com/fj1E543EhL — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 19, 2026 Jorge Macri se sumó a los mensajes de respaldo para el equipo y destacó la entrega de la Selección a lo largo del torneo. "Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias Selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo", escribió en sus redes sociales. Simplemente gracias a este tremendo equipo. Gracias Selección!!! Gracias por la entrega absoluta. Gracias por ser siempre un ejemplo. Gracias — Jorge Macri (@jorgemacri) July 19, 2026 En tanto, Axel Kicillof eligió un mensaje breve de agradecimiento: "¡Gracias Selección! ". La publicación estuvo acompañada por una imagen de los jugadores argentinos con la bandera que decía "Las Malvinas son argentinas", exhibida tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial. ¡Gracias Selección! pic.twitter.com/J720YpXost — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 19, 2026

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