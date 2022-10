Coldplay: una maquinaria poderosa de entretenimiento

coldplay

En Yellow o en Fix you todo se tiñó de amarillo a través de las pulseritas luminosas, mientras en “Clocks” el verde se apoderó del espacio, sumando lasers de última generación que atravesaban el campo. El show abrió con “Music of the spheres”, la canción insignia del álbum y la gira, el disco más místico de todos y que refleja el espíritu del líder de la banda. Martin llamó en varios momentos a conectar con la energía del público y se refirió en castellano al intercambio de energía y luz con el universo, muy en línea con la filosofía yóguica. También agradeció a quienes producían en ese mismo momento energía renovable con el pedaleo sobre unas bicicletas ubicadas en el estadio y repitió su objetivo de optimizar el uso de energía. La banda siempre defendió la concientización sobre el cuidado del planeta para lo que contribuye con acciones millonarias obtenidas de sus ganancias. De hecho, por cada entrada vendida prometieron plantar un árbol.

Los sonidos de los últimos años de “Coldplay” carecen de la originalidad, frescura y emotividad de los de la etapa anterior como “Hymn for the weekend”, “A sky full of stars”, “Pradise”, “The scientist” y el himno “Viva la vida”, aunque a partir de ese álbum inspirado en Frida Kahlo la banda haya logrado ese envión final hacia la consagración y la popularidad. De modo que los mejores momentos musicales estuvieron en esos temas antiguos, pero en contraparte, el mayor despliegue visual llegó con canciones nuevas como “My universe” y “Beautiful” para el cierre.

El estadio vibró al ritmo de “Música ligera” de Soda Stereo, que Martin había interpretado en su colaboración para el show de esa banda en diciembre del año pasado, con la participación póstuma de Gustavo Cerati. En los bises, los cuatro músicos atravesaron el campo mediante una plataforma rectangular ubicada de punta a punta, desde el escenario central hacia otro cerca de las populares, para acercarse a ese público y evocar los tiempos en que comenzaban a tocar, hace 25 años. “Coldplay”, que en sus inicios fue comparada con los cuatro de Liverpool, demostró anoche que se transformó a lo largo de casi tres décadas en una maquinaria poderosa de entretenimiento.