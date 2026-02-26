Crispin Glover, protagonista de "Volver al futuro", enfrenta una demanda por agresión y fraude

Crispin Glover fue acusado de agresión, fraude, procesamiento malicioso y una serie de otras acciones criminales por una ex modelo anónima. La denuncia, presentada ante el Tribunal Superior de California el miércoles y reportada por el portal EW, también acusa a la estrella de Volver al futuro de desalojo injusto e infligir angustia emocional.

Presentada en nombre de una "modelo originaria del Reino Unido que padece trastorno del espectro autista y trastornos del estado de ánimo relacionados", la denuncia alega que Glover la convenció de ir a Estados Unidos, prometiéndole trabajo como asistente y alojamiento en una de sus residencias. Sin embargo, ella se vio envuelta en una "situación inquietante" en la que Glover supuestamente la rastreó, la agredió y la instó a "servirle como novia/esclava sexual".

La demandante exige un juicio por jurado y solicita una remuneración por daños generales, especiales, punitivos y ejemplares que se determinarán en el juicio, así como los costos relacionados con la demanda, incluidos los honorarios de los abogados.

La denuncia afirma que Glover y la demandante se conocieron en línea en 2015. Intercambiaron mensajes durante años; Glover supuestamente la presionó para que se mudara a Los Ángeles y, en un encuentro presencial en 2023 en Dresde, Alemania, "mostró varios objetos de recuerdo nazi de su colección".

"La realidad es que el 2 de marzo de 2024, el Sr. Glover fue víctima de una agresión grave no provocada por parte de Jane Doe (así se le dice a las mujeres que resguardan su identidad) en su residencia de Los Ángeles. El Sr. Glover llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que acudió al lugar, investigó y arrestó a Jane Doe —continúa el comunicado—. Estos hechos están documentados por los registros policiales y por la orden de alejamiento interpuesta por el Sr. Glover contra Jane Doe en ese momento. El Sr. Glover se propone defenderse enérgicamente y buscar todas las medidas disponibles. Confía en que el proceso judicial expondrá esta demanda como una invención sin fundamento".

Glover es mundialmente conocido por su papel de George McFly en Volver al futuro de 1985. Desde entonces, ha aparecido en películas como River's Edge, Willard, Los Ángeles de Charlie y su secuela, así como en series de televisión como American Gods y Texas Rising . Próximamente aparecerá en la película de terror The Third Parent, protagonizada por Rob Lowe.