Donald Trump amenaza con "deportar" a Robert De Niro en un nuevo capítulo de su enfrentamiento con el actor

El presidente de Estados Unidos y el legendario actor mantienen un fuerte ida y vuelta mediático desde hace años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , calificó de “criminales” las críticas de Robert De Niro y dio a entender que debería ser deportado.

El ganador del Oscar apareció recientemente en el canal de noticias MSNOW y se emocionó al decirle a la gente que "resistiera" las acciones de la administración Trump , que describió como "jodidas".

Trump respondió en la plataforma Truth Social, inicialmente publicando una diatriba contra las representantes demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib . En la publicación, afirmó que creía que debería "devolverlas a su lugar de origen", antes de añadir a De Niro a la lista.

Tlaib y De Niro nacieron en Estados Unidos, mientras que Omar nació en Somalia y vive en Estados Unidos desde 1995.

“Deberían subirse a un barco con el perturbado Robert De Niro, otra persona enferma y demente con, creo, un coeficiente intelectual extremadamente bajo , que no tiene ni idea de lo que hace o dice, ¡algo de lo cual es seriamente CRIMINAL!”, publicó Trump.

“Cuando lo vi llorar anoche, como lo haría un niño, me di cuenta de que podría estar incluso más enfermo que la Loca Rosie O'Donnell, que ahora mismo está en Irlanda intentando averiguar cómo regresar a nuestros hermosos Estados Unidos”.

El enfrentamiento de Donald Trump con varios artistas

La actriz Rosie O'Donnell mantiene una larga disputa con Trump que se remonta a antes de su carrera política. Tras la reelección del político, O'Donnell se mudó a Irlanda y, hasta dónde se sabe, no ha revelado ningún intento de regresar a Estados Unidos.

Desde que regresó al poder, Donald Trump ha tenido disputas públicas con Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Bruce Springsteen, Bad Bunny, Trevor Noah y George Clooney, entre otros, y a menudo ha utilizado su cuenta Truth Social para criticarlos.