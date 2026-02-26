PAMI otorga cinco productos para el cuidado de la salud en la tercera edad + Seguir en









La iniciativa apunta a atender necesidades frecuentes, en un contexto de ingresos previsionales ajustados por la inflación.

La continuidad de estos beneficios posiciona a PAMI como un actor clave en la contención del gasto sanitario de los jubilados durante 2026.

El Programa de Asistencia Medica Integral (PAMI) mantiene en 2026 un esquema de asistencia gratuita orientado a reducir gastos fijos en hogares con adultos mayores. El programa incluye insumos médicos, elementos de apoyo para la movilidad y cobertura visual completa, con acceso mediante gestiones simples que no implican desembolsos ni copagos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El alcance del beneficio se articula a través de canales digitales y atención presencial con turno previo. Los trámites pueden ser iniciados por el afiliado, un familiar o un apoderado, siempre que la documentación esté vigente en el sistema.

pami Conocé todos los beneficios y cómo solicitarlos Se propone un esquema que cubre cinco prestaciones sin cargo que responden a problemas habituales de movilidad, higiene y visión. La entrega no depende del nivel de ingresos ni de la zona de residencia, y se ejecuta a través de prestadores y proveedores adheridos.

Para evitar demoras, PAMI recomienda verificar la información personal en su plataforma oficial, comunicarse con la línea 138 o asistir a una agencia con turno asignado. La obra social advierte sobre intentos de estafa y aclara que no solicita datos sensibles durante la entrega de insumos, ni cobra cargos adicionales por los servicios incluidos en estos programas.

estafas pami.jpg El paquete de asistencia gratuita de PAMI en 2026 incluye cinco prestaciones clave, con requisitos claros y entrega programada:

Colchón anti escaras Este insumo está destinado a afiliados con inmovilidad prolongada o permanencia extendida en cama. El colchón reduce el riesgo de úlceras por presión y mejora las condiciones de descanso, lo que impacta en la prevención de complicaciones clínicas. La solicitud se realiza con OME; de no contar con ella, se admite DNI, orden médica manual y resumen de historia clínica. Inodoro portátil Pensado para personas con movilidad reducida, este equipamiento busca minimizar desplazamientos riesgosos dentro del hogar. El acceso al inodoro portátil mejora la autonomía diaria y reduce caídas, una de las principales causas de lesiones en adultos mayores. Trapecio para camas El trapecio facilita los cambios de posición y el incorporado desde la cama. Este elemento de apoyo disminuye la dependencia de terceros y favorece la rehabilitación, especialmente en procesos postoperatorios o de movilidad limitada. Anteojos recetados PAMI cubre el total del valor de anteojos con receta oftalmológica. El beneficio incluye armazón y cristales, sin topes monetarios para el afiliado, y permite elegir lentes para visión cercana, lejana o bifocal. Pañales para adultos El programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) garantiza entrega mensual a domicilio. La provisión se ajusta al nivel de incontinencia certificado, con renovación semestral para asegurar continuidad.

Temas PAMI