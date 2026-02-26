HBO confirmó que la serie "Industry" tendrá una quinta y última temporada + Seguir en









El último episodio de la cuarta temporada se estrena este domingo 1 de marzo en HBO y HBO Max

"Industry" concluirá con su quinta parte.

HBO confirmó la renovación de su aclamado drama original Industry para una quinta y última temporada. Creada por Mickey Down y Konrad Kay, la producción cierra su temporada actual, compuesta por ocho episodios, el próximo domingo 1 de marzo a las 22 pm por HBO y HBO Max.

Para Mickey Down y Konrad Kay, creadores, showrunners, guionistas, directores y productores ejecutivos de la serie, “es un privilegio formar parte del selecto y prestigioso grupo de dramas que han llegado a una quinta temporada en HBO. Este marzo se cumple una década desde que comenzamos a concebir el universo de Industry, y existe gracias a la confianza y visión de nuestros socios y exsocios en HBO: Casey, Frannie, Kara, Cela, Sam, Kathleen y Max. Sin la imaginación y la convicción de Jane Tranter, la serie sería solo una idea olvidada en un cajón. Ella, junto a sus socios en Bad Wolf, ha sido nuestra guía y nuestra mayor defensora. También queremos agradecer a la BBC por su colaboración”.

“Desde hace tiempo venimos pensando cuál era la mejor manera de cerrar la serie en un nivel incomparable. A diferencia de algunos de nuestros personajes, sabemos cuándo es momento de irnos de la fiesta. Agradecemos a nuestra apasionada base de fans, especialmente a quienes nos han acompañado desde el primer día. Finalmente, se lo debemos todo a nuestro equipo y al mejor elenco de la televisión, que dio vida a lo que escribimos. Los personajes vivirán para siempre gracias a sus actuaciones de primer nivel. Ver la cortinilla de HBO antes de nuestro trabajo nunca dejará de emocionarnos. Sigue siendo el mejor lugar para hacer televisión y esperamos continuar colaborando durante muchos años”, añadieron Down y Kay.

De qué trata Industry En la cima de sus carreras y viviendo la vida que siempre soñaron, Harper (Myha’la) y Yasmin (Marisa Abela) se ven envueltas en un arriesgado juego global del gato y el ratón cuando una reconocida fintech irrumpe en la escena financiera de Londres. Mientras Yasmin navega su relación con el magnate tecnológico Sir Henry Muck (Kit Harington), Harper es atraída hacia el enigmático ejecutivo Whitney Halberstram (Max Minghella). Bajo la presión del dinero, el poder y el deseo de estar en la cima, la intensa amistad entre ambas comienza a distorsionarse.

El elenco de la cuarta temporada incluye a Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

Industry es creada, escrita y producida ejecutivamente por Mickey Down y Konrad Kay. La serie es una producción de Bad Wolf para HBO/BBC, con producción ejecutiva de Jane Tranter, Kate Crowther y Ryan Rasmussen por parte de Bad Wolf; Kathleen McCaffrey por Little Gems; y Rebecca Ferguson por la BBC. La dirección está a cargo de Mickey Down y Konrad Kay, Michelle Savill y Luke Snellin. Los guiones son de Mickey Down y Konrad Kay, y Joseph Charlton.