Andrés Calamaro sumó un nuevo show en el Movistar Arena: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









Calamaro se presentará el 26 y 27 de mayo en el Movistar Arena en una noche pensada para celebrar sus clásicos y reencontrarse con su público a través de las canciones que definieron generaciones.

Andrés Calamaro vuelve al Movistar.

Andrés Calamaro anuncia una nueva gira bajo el nombre "Como Cantor". Con un repertorio centrado en los grandes éxitos que marcaron su carrera y canciones que forman parte del cancionero popular argentino, el artista presenta un show contundente, acompañado por una banda en vivo de gran potencia y solidez sonora.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Buenos Aires, Calamaro se presentará el 26 (agotado) y 27 de mayo en el Movistar Arena en una noche pensada para celebrar sus clásicos y reencontrarse con su público a través de las canciones que definieron generaciones.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Andrés Calamaro en el Movistar Arena Las entradas se podrá conseguir a través www.movistararena.com.ar. Desde hoy jueves 26 de febrero a las 16hs. Con todos los medios de pago y disfruta de 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Banco Macro

Copia de CALAMARO_ANUNCIO_1.1 Andrés Calamaro presenta "Como Cantor", una gira cuyo nombre nace de una de las citas más emblemáticas de Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. Con una potente banda en vivo, Calamaro recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro.

Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.