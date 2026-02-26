La emotiva revelación de Paul McCartney sobre su relación con John Lennon: "Es hermoso y triste a la vez"

Las declaraciones son parte de su nuevo documental "Paul McCartney: Man on the Run" que llegará a Prime Video el 27 de febrero.

Paul McCartney reveló en sus sensaciones sobre que él y John Lennon pudieran recomponer su relación después de algunos años alejados.

El legendario músico y su difunto compañero de banda tenían un vínculo tan estrecho que eran como hermanos, pero después de la separación de The Beatles en 1970, su amistad se desgastó.

En el nuevo documental Paul McCartney: Man on the Run , McCartney dice que está contento de que él y Lennon hayan podido dejar de lado sus diferencias antes del trágico asesinato del cantante de "Imagine" el 8 de diciembre de 1980.

“Una de las grandes bendiciones de mi vida es que nos reconciliamos. Es hermoso y triste a la vez” , dice McCartney, de 83 años. “Sabes, nos amamos toda la vida”.

McCartney y Lennon se conocieron en Liverpool y alcanzaron fama y éxito internacional como miembros de The Beatles junto a George Harrison y Ringo Starr . Sin embargo, su relación se deterioró con la disolución de la banda en 1970, lo que culminó con una demanda que McCartney interpuso contra sus compañeros tras discrepar con el mánager Allen Klein y su gestión financiera.

Una canción de 1971 de Lennon llamada "How Do You Sleep?" agregó más sal a la herida y los dos se distanciaron.

En Man on the Run, McCartney habla de finalmente hacer las paces con Lennon antes de su muerte, e incluso recuerda una visita al apartamento de Lennon en la ciudad de Nueva York con su esposa Linda. Juntos, vieron Saturday Night Live mientras su creador Lorne Michaels les ofrecía una buena cantidad de dinero para ir al Studio 8H a una reunión improvisada de los Beatles.

"Nos emocionamos un poco. Simplemente bajamos, llegamos, ¡y listo! Pero pensamos: ¿por qué? Sería genial para ellos. ¿Sería genial para nosotros? Hemos cerrado el círculo y ahora nos embarcamos en otro viaje —recuerda en la película—. Así que decidimos tomarnos otra taza de té y olvidarnos de la idea".

McCartney sólo aborda brevemente la muerte de Lennon en la película, diciendo que "el tiempo puede aliviar la tensión" mientras su hija y el hijo de Lennon hablan sobre su reacción ante la pérdida del músico.

El hijo de Lennon, Sean Ono Lennon , agrega que la pareja " tuvo una química única en un milenio que no creo que volvamos a ver".

Man on the Run, que llegará a Prime Video el viernes 27 de febrero, ofrece una mirada íntima a la vida de McCartney después de los Beatles en la década de 1970, desde su vida familiar en Escocia hasta su decisión de formar Wings y hacer una gira con ellos .

La película, dirigida por Morgan Neville, presenta entrevistas con McCartney, Linda, sus hijas y miembros de la banda Wings.