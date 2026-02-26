El creador de la serie "Heated Rivalry" dio detalles de la segunda temporada y una posible fecha de estreno + Seguir en









La serie fue un éxito a nivel mundial. Imagen: HBO Max

La segunda temporada de Heated Rivalry llegará “tan pronto como sea humanamente posible”, según el creador de la serie, Jacob Tierney.

Tierney apareció junto al productor ejecutivo Brendan Brady en el programa "CBS Mornings" el jueves y habló sobre el progreso de la próxima entrega de su drama romántico sobre hockey. La producción de la segunda temporada está programada para comenzar en agosto, con fecha de estreno prevista para abril de 2027.

"Habrá más Heated Rivalry en sus televisores tan pronto como sea humanamente posible", le dijo Tierney a King, inclinándose hacia el romance secreto del programa y diciendo que los fanáticos deberían "disfrutar del anhelo" hasta que puedan ver nuevos episodios.

De qué trata Heated Rivalry Heated Rivalry está basada en la serie de libros “Game Changers” de Rachel Reid. La serie, producida por Crave en Canadá y disponible en HBO Max en nuestra región, sigue a los jugadores estrella de hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), “dos de las mayores estrellas de la Major League Hockey, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo”, según la descripción oficial de la serie. “Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento. Durante los siguientes ocho años, la pareja persigue la gloria en el hielo mientras lucha por gestionar sus sentimientos fuera de él. Divididos entre el deporte por el que viven y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y tan poderoso como el amor verdadero”.

La noticia llega después de que Reid anunciara que "Unrivaled", el próximo séptimo libro de la serie "Game Changers", se ha retrasado desde su fecha de lanzamiento prevista del 29 de septiembre al 1 de junio de 2027, ya que lidia con el empeoramiento de los síntomas de su enfermedad de Parkinson, así como con una agenda más ocupada debido al éxito explosivo de "Heated Rivalry".