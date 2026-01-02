Así se ve el mundo en 2026 según Metrópolis, la película de Fritz Lang que estrenó en 1927

En 2008, una copia del título fue descubierta en Buenos Aires, restaurando escenas perdidas y revelando su versión completa después de décadas de recortes.

"Metrópolis" es un referente de la ciencia ficción que exploró el choque entre clases sociales y la tecnología

"Metrópolis" , la exitosa película de ciencia ficción dirigida por Fritz Lang y estrenada en 1927 , se mantiene como una de las grandes obras maestras del cine mudo alemán.

Ambientada en el año 2026, el título presenta una visión futurista de una ciudad distópica , dividida entre una élite acomodada y trabajadores subterráneos que mantienen la maquinaria del territorio en funcionamiento.

Y, casi un siglo después de su primera proyección, el filme sigue siendo relevante y de gran influencia en la industria, especialmente al considerar las transformaciones sociales , tecnológicas y políticas que se dieron en el mundo. A continuación, conocé los detalles.

"Metrópolis" se desarrolla en un futuro distópico dividido en dos clases sociales antagónicas: la elite de pensadores, empresarios y dirigentes , que habita en altos edificios, y los trabajadores que, desde un mundo subterráneo, son responsables de operar las máquinas que mantienen en marcha la ciudad.

La historia sigue a Freder , el hijo del dirigente, quien al descubrir las condiciones de vida tan hostiles de los obreros, se une a la causa de María , una joven carismática que lucha por reconciliar a los habitantes.

Sin embargo, la trama se complica cuando el presidente Fredersen, preocupado por el creciente descontento social, se asocia con el científico Rotwang para crear un robot que suplante a la protagonista y manipule a los para provocar un levantamiento.

Embed - Metropolis | Official Trailer | Fritz Lang

Cómo se imaginó el mundo Fritz Lang

El director Fritz Lang no solo se propuso crear una película visualmente atrapante, sino que también quería ofrecer una reflexión sobre el futuro de la humanidad.

En su visión, el mundo del 2026 es el resultado de una industrialización extrema y un capitalismo que permitieron la construcción de ciudades masivas, pero a costa de una fractura insostenible en la sociedad.

Para esto, la estrella se inspiró en su propia experiencia viviendo las tensiones políticas y económicas que sufrió Alemania después de la Primera Guerra Mundial; así, como en sus viajes a Estados Unidos, donde quedó impresionado por la arquitectura de Nueva York.

fritz lang1

La ciudad que presenta "Metrópolis" es el reflejo de una generación totalmente mecanizada: las personas están siendo suplantadas por la automatización y el control de las élites. Lang imaginó una historia en el que las clases altas disfrutan de un estilo de vida lujoso, mientras que los trabajadores son relegados a la miseria y explotación.

Además, el cineasta también introdujo una crítica a los avances tecnológicos que, en su interpretación, deshumanizaron a los ciudadanos y los transforman en engranajes de una máquina sin alma.

Dónde ver Metrópolis en 2026

Luego de varias restauraciones a lo largo de las décadas, la versión completa y definitiva de "Metrópolis" se presentó en el Festival de Berlín en 2010, gracias al redescubrimiento de una copia íntegra en el Museo de Cine de Buenos Aires, lo que permitió recuperar más de 25 minutos perdidos durante años.

metropolis1

Actualmente, en tema plataformas de streaming, el título solo está disponible en MUBI y YouTube.