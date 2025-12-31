Temporada de premios 2026: cuándo comienza, los más destacados y dónde verlos

Estas ceremonias no solo celebran a las estrellas frente a la cámara, sino que rinden tributo a la labor de vestuaristas, realizadores, músicos y técnicos cuyo talento dio vida a las producciones más destacadas del último año.

Hollywood y el mundo de las artes en general se prepara para una nueva temporada de premios.

La Temporada de premios 2026 está a la vuelta de la esquina y la expectativa es máxima. La industria fílmica y televisiva global se prepara para una sucesión de galas de alto perfil que arrancarán con los Critics Choice a pocos días de iniciar el año, culminando en la fastuosa noche de los Premios Oscar .

Más allá del glamour, este periodo representa un punto de inflexión profesional para muchos, repartiendo distinciones que transforman trayectorias de un momento a otro. Estas ceremonias no solo celebran a las estrellas frente a la cámara, sino que rinden tributo a la labor de vestuaristas, realizadores, músicos y técnicos cuyo talento dio vida a las producciones más destacadas del último año.

A pesar de que organizaciones como los Globos de Oro o los BAFTA defienden su autonomía, es innegable que el interés masivo radica en que funcionan como el termómetro definitivo para los Premios de la Academia . Las especulaciones sobre los posibles triunfadores están en su punto álgido, aunque la historia nos recuerda que nada está escrito hasta que se abren los sobres. Con las ternas de los críticos y los Globos ya reveladas, la conversación gira en torno a títulos como Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Bugonia.

En el caso de Argentina la atención esta puesta en Belén , la película dirigida por Dolores Fonzi esta nominada en los Critics Choice Awards y sigue en carrera para obtener una nominación a los Premios Oscar.

Critics Choice Awards

Fecha: 4 de enero de 2026

El calendario arranca oficialmente con estos premios que, desde mediados de los 90, condecoran la excelencia cinematográfica. Tras un proceso de votación de una semana, los candidatos se anuncian en diciembre. Para los analistas y el público, estos galardones actúan como una "ventana inicial" para entender hacia dónde se inclina la balanza. Son vitales para dar visibilidad a producciones independientes o intérpretes menos mediáticos, generando un impulso en redes y prensa que suele cristalizar en nominaciones al Oscar en marzo.

El evento retorna al Barker Hangar en Santa Mónica para su edición número 31. Este año se incorporan cuatro categorías inéditas: Mejor Serie de Variedades, Diseño de Acción, Mejor Reparto y Mejor Sonido. No obstante, el foco principal sigue en los apartados de Mejor Película y Actuación.

Sinners , el relato de suspenso de Ryan Coogler, encabeza la lista con 17 menciones.

, el relato de suspenso de Ryan Coogler, encabeza la lista con 17 menciones. One Battle After Another le sigue con 14, posicionando a Leonardo DiCaprio como un fuerte rival en la terna actoral.

En televisión, la miniserie Adolescence destaca con varias candidaturas para su elenco principal.

Se podrán ver a través de TNT y HBO Max a partir de las 21hs.

Golden Globes

Fecha: 11 de enero de 2026

Apenas una semana después, el protagonismo se traslada al Hotel Beverly Hills. En su 83.ª edición, el "Palacio Rosa" será el escenario donde los gigantes del entretenimiento midan sus fuerzas. La humorista Nikki Glaser repetirá como maestra de ceremonias tras su exitoso debut en solitario el año pasado.

La competición se fragmenta en drama, comedia/musical, habla no inglesa y animación. One Battle After Another lidera con nueve candidaturas. En la rama dramática, Oscar Isaac enfrentará a Dwayne Johnson y Joel Edgerton por el trofeo a Mejor Actor. Por otro lado, los rumores apuntan a Timothée Chalamet como favorito en comedia por Marty Supreme.

La racha de Yorgos Lanthimos continúa firme; su nueva obra, Bugonia, compite en el rubro de comedia, trayendo de vuelta a Emma Stone a la carrera por el premio a Mejor Actriz, donde se medirá contra Cynthia Erivo (Wicked).

Se podrán ver a través de TNT y HBO Max a partir de las 21hs.

Wicked Por Siempre.jpg "Wicked: por siempre" es una de las películas más nominadas. Universal

Premios Grammy

Fecha: 1 de febrero de 2026

Los galardones más codiciados por la industria de la música también tendrán su lugar en esta temporada de premios 2026. Entregados por la Academia de Grabación, tendrán su edición número 68 el domingo 1 de febrero.

La ceremonia, que se llevará a cabo una vez más en el Arena Crypto.com de Los Ángeles se podrá ver en vivo en TNT y HBO Max a partir de las 23 horas.

Premios BAFTA

Fecha: 22 de febrero de 2026

Cruzando el Atlántico, la Academia Británica celebra lo mejor del cine internacional y local en el Royal Festival Hall. Londres se convertirá en el epicentro del séptimo arte con Alan Cumming tomando el relevo en la conducción. Estos premios son cruciales, ya que el gran volumen de votantes británicos que también pertenecen a la Academia de Hollywood suele prefigurar los resultados de los Oscar.

Aunque los nominados se conocerán oficialmente el 27 de enero, las apuestas ya favorecen a Hamnet (protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley) y a One Battle After Another. El carisma de Chalamet en sus recientes visitas al Reino Unido también ha reforzado sus posibilidades en suelo británico.

Todavía no está confirmado ni el horario ni la señal que los transmitirá en la Argentina.

Premios SAG

Fecha: 1 de marzo de 2026

El gremio de intérpretes (SAG) mantiene su esencia centrada exclusivamente en el trabajo actoral, tanto individual como colectivo. Al poseer el bloque de votantes más numeroso (más de 122,000 integrantes), sus veredictos suelen coincidir con el gusto popular y son un predictor sumamente fiable para las categorías de actuación en los Oscar.

Aunque las ternas se revelarán el 7 de febrero, ya es oficial que el legendario Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria por su mítica carrera. Estén atentos a la categoría de Mejor Reparto, que en años anteriores vaticinó el éxito de cintas como Oppenheimer y Parásitos.

Se podrá ver en Netflix, con transmisión en vivo a partir de las 22 horas.

una batalla tras otra "Una batalla tras otra", es de las películas más nominadas.

Premios Oscar

Fecha: 15 de marzo de 2026

La gran noche de Hollywood cierra el ciclo. Mientras que las categorías principales suelen estar perfiladas por los premios previos, los cortometrajes y apartados técnicos siempre guardan margen para la sorpresa. La historia nos ha enseñado que hasta que el sobre se abre, el desenlace es incierto.

El proceso de selección final inicia el 12 de enero y los nombres definitivos se publicarán el día 22 del mismo mes. En esta 98.ª entrega se repartirán 24 estatuillas. Actualmente, la terna a Mejor Película parece estar encabezada por One Battle After Another y Sinners, con Sentimental Value y Hamnet ganando terreno rápidamente. Sin embargo, títulos como Frankenstein y Wicked: For Good siguen dando pelea en la recta final.

Se podrán ver a través de TNT y HBO Max a partir de las 21hs.