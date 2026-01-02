Pablo Lago, reconocido autor de series como La Leona, Locas de Amor y Lalola, murió a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata, según confirmaron desde las redes sociales de Argentores.
Murió Pablo Lago, autor de reconocidas ficciones como "La Leona", "Lalola" y "Tratame bien"
A lo largo de su carrera fue galardonado con el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín, además de haber alcanzado proyección global con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en Familia en venta.
-
Temporada de premios 2026: cuándo comienza, los más destacados y dónde verlos
-
El último episodio estrenado de "Strangers Things" es uno de los peor valorados por los fans
"Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo", escribieron desde la entidad que nuclea a los autores de la industria nacional.
La extensa trayectoria de Pablo Lago y la despedida en redes sociales
Lago fue un reconocido guionista con más de 30 años de trayectoria. Entre sus trabajos en televisión se destacan La Leona, Familia en venta, Mentes en shock, Tratame bien, Locas de amor o Lalola.
En el último tiempo había estrenado La mente del poder, para Flow y estaba celebrando el próximo estreno de Cautiva, una serie que escribió sobre el caso real de una chica que sufrió abusos al entrar en un convento. La misma fue una coproducción entre Flow, TNT y HBO Max, y que protagonizan Julieta Zylberberg y Rita Cortese, con dirección de Jazmín Stuart.
A lo largo de su carrera fue galardonado con el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín, además de haber alcanzado proyección global con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en “Familia en venta”.
En redes sociales lo despidieron colegas y actores. “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”, le escribió Nancy Duplaá, con quien trabajó en "La Leona".
"Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena", lo despidió el dramaturgo Gonzalo Marull.
Entre quienes también lamentaron su partida se anotaron actores como Federico D'Elía, Andrea Pietra, Eleonora Wexler o Marco Antonio Caponi.
- Temas
- Series
Dejá tu comentario