Murió Pablo Lago, autor de reconocidas ficciones como "La Leona", "Lalola" y "Tratame bien"

A lo largo de su carrera fue galardonado con el Premio Argentores, el Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín, además de haber alcanzado proyección global con una nominación al Emmy Internacional por su trabajo en Familia en venta.

Lago falleció en la ciudad de Mar del Plata. Tenía 56 años.

Pablo Lago, reconocido autor de series como La Leona, Locas de Amor y Lalola, murió a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata, según confirmaron desde las redes sociales de Argentores.

"Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo", escribieron desde la entidad que nuclea a los autores de la industria nacional.

Embed - Argentores on Instagram: "EL ADIÓS A PABLO LAGO Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. En este doloroso momento, enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo. Con una trayectoria de más de dos décadas, Pablo Lago construyó un legado de ficciones que calaron hondo en el público y la crítica. Su versatilidad le permitió transitar con éxito tanto el drama como la comedia. Fue coautor de ciclos inolvidables como "Locas de amor", "Tratame bien" y "Lalola". Entre sus trabajos en televisión también recordamos "La Leona", Telefé, 2016; "Familia en venta", Fox/MundoFox, 2014; "Mentes en shock", Fox, 2011; "Media Falta", Polka/ Artear, 2005; y "Hospital público", Flehner Films/ América TV, 2003. Para cine ha escrito los guiones "Desbordar", "Gigantes de Valdés, "Agua", "High School Musical – El desafío", y los largometrajes de animación "Los Pintín al rescate" y "Teo, cazador intergaláctico". En teatro, estrenó en el 2017 su drama "Cáncer". Su excelencia profesional fue reconocida en múltiples ocasiones por sus pares y por la industria.

En el último tiempo había estrenado La mente del poder, para Flow y estaba celebrando el próximo estreno de Cautiva, una serie que escribió sobre el caso real de una chica que sufrió abusos al entrar en un convento. La misma fue una coproducción entre Flow, TNT y HBO Max, y que protagonizan Julieta Zylberberg y Rita Cortese, con dirección de Jazmín Stuart.

En redes sociales lo despidieron colegas y actores. “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”, le escribió Nancy Duplaá, con quien trabajó en "La Leona". "Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena", lo despidió el dramaturgo Gonzalo Marull. Entre quienes también lamentaron su partida se anotaron actores como Federico D'Elía, Andrea Pietra, Eleonora Wexler o Marco Antonio Caponi.

