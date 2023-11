¿Cuánto cuesta ser parte del club? El precio de las 'friendship bracelets' de Taylor Swift

Esta tradición surgió a partir del álbum "Midnights", lanzado en 2002, en el que la canción "You’re on Your Own, Kid" habla de esta práctica. Uno de sus versos dice "So make the friendship bracelets, take the moment and taste it" ("Hacé las pulseritas de amistad, aprovechá el momento y saborealo"). Esto inspiró a las seguidoras a adoptar esta moda divertida y colorida, con el propósito de hacer nuevas amigas y dejar un lindo recuerdo a otras. Como resultado, en cada recital de Taylor, muchas fans vuelven a casa con varias pulseritas regaladas por desconocidas que conocieron en el show.