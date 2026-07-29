Cuatro mujeres acusaron al actor y músico Jared Leto por delitos sexuales

Según el documental de la BBC, "Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood" los supuestos delitos tuvieron lugar cuando las mujeres eran adolescentes.

El actor ganador del Oscar y músico Jared Leto fue acusado por cuatro mujeres por diferentes delitos sexuales .

Según el documental de la BBC, Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood , que actualmente se emite en la plataforma BBC iPlayer, los supuestos delitos tuvieron lugar cuando las mujeres eran adolescentes.

Una de las mujeres afirma haber sido agredida sexualmente en el baño de un hotel cuando tenía 17 años por el actor y líder de Thirty Seconds To Mars , mientras que otra alega que la estrella la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años y se había quedado inesperadamente a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer describió cómo mantuvo relaciones sexuales con la estrella siendo menor de edad en California cuando ella tenía 17 años, lo que se clasificaría como violación estatutaria, y afirma que Leto "respetó" una conversación sobre que la edad de consentimiento es de 18 años en ese estado de EE. UU.

Otra mujer también alegó haber sido víctima de manipulación por parte de Leto, afirmando que este abusó de su estatus de celebridad al realizarle repetidas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años. Según la BBC, posteriormente le enviaron un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar sobre su relación con Leto, el cual ella se negó a firmar.

En total, diez mujeres hablaron en el documental de la BBC, nueve de ellas compartiendo sus historias públicamente por primera vez, afirmando que conocieron a Leto entre 2002 y 2016. Cuatro de ellas afirmaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas y, a menudo, de contenido sexual explícito por parte de él cuando eran más jóvenes.

Otra mujer alegó que, cuando tenía 14 años, Leto le ordenó a un guardia de seguridad que la llevara tras bambalinas en un festival de música después de haber hecho un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos. La madre de la joven confrontó a Leto, pero este repitió el comentario, según se alega.

La BBC afirma haber corroborado varios de los testimonios de las mujeres con amigos y familiares a quienes se les informó sobre los encuentros con Leto en su momento, y la corporación dice que también ha visto fotografías y mensajes que respaldan los relatos de las mujeres.

Dos hombres que trabajaron con su banda también contaron en el documental lo incómodo que se sentía el personal por la forma en que Leto supuestamente interactuaba con chicas adolescentes, a veces invitándolas al camerino o a la casa donde estaba grabando.

La BBC afirma que, a pesar de los repetidos intentos por contactar con Leto, este no ha respondido a las acusaciones formuladas por la cadena.

Acusaciones anteriores contra Jared Leto

Esto ocurre poco más de un año después de que el cantante y actor fuera acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, acusaciones que los representantes del cantante negaron en su momento .

En un reportaje publicado por Air Mail el pasado mes de junio, varias mujeres acusaron a Leto de comportamiento inapropiado. Las acusaciones se remontan a principios de la década de 2000, y una mujer afirmó que era "un secreto a voces" que él enviaba mensajes de texto con comentarios sexuales a modelos adolescentes.

Las acusaciones contra el cantante de Thirty Seconds To Mars y actor de Hollywood surgieron el mes anterior, cuando la DJ Allie Teilz, residente en Los Ángeles, compartió en su historia de Instagram una antigua publicación suya de Facebook, escrita en 2012.

"No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta abusar de ti entre bastidores… con una falda escocesa… y un gorro de nieve", escribió. "Fui agredida y traumatizada por este tipo cuando tenía 17 años", añadió en otra historia. "Sabía mi edad y no le importó. Lo que hizo fue depredador, aterrador e inaceptable".

Un representante de Leto "negó expresamente" las múltiples acusaciones recogidas en el reportaje de Air Mail, incluidas las de Teilz, y afirmó que las alegaciones eran "manifiestamente falsas".