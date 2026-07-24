Ideal para los nostálgicos: la nueva película de acción y fantasía de Prime Video + Agregar ámbito en









Un clásico de los años 80 vuelve con una versión live-action que apuesta por una historia renovada y grandes figuras de Hollywood.

Una de las franquicias más recordadas de los años 80 vuelve con una adaptación pensada para una nueva generación. Prime Video

Durante décadas, una de las franquicias más populares de la cultura pop conquistó a millones de chicos con sus juguetes, su serie animada y un héroe que se transformó en un verdadero ícono de los años 80. Prime Video ya la incorporó a su catálogo.

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La producción, dirigida por Travis Knight, busca acercar el universo de Eternia a una nueva generación de espectadores sin perder el espíritu que convirtió a la saga en un fenómeno mundial. La apuesta combina acción, fantasía y efectos visuales de gran escala, con un elenco encabezado por varias figuras reconocidas de Hollywood.

Acción, fantasía y aventura se combinan en un estreno que revive un universo muy conocido por varias generaciones. Prime Video De qué trata Amos del Universo La película presenta una versión renovada de la historia de Adam, quien pasó gran parte de su vida lejos de su verdadero hogar sin conocer el papel que estaba destinado a cumplir. Quince años después de haber sido separado de su planeta natal, encuentra la legendaria Espada del Poder, un hallazgo que cambia por completo su destino.

Ese descubrimiento lo lleva de regreso a Eternia, un mundo fantástico que ya no es el mismo que dejó atrás. El planeta se encuentra bajo el dominio de Skeletor, el gran enemigo de la saga, cuyo objetivo es controlar definitivamente el reino y eliminar cualquier amenaza a su poder.

La producción recupera personajes clásicos y apuesta por un despliegue visual de gran escala. Prime Video A partir de ese momento, Adam debe aceptar una verdad que desconocía: él es el heredero del reino y la única persona capaz de empuñar la espada para convertirse en He-Man. Sin embargo, la transformación física representa apenas el comienzo. El verdadero conflicto pasa por asumir la responsabilidad de proteger a su pueblo y enfrentar un pasado que apenas empieza a comprender.

En esa misión cuenta con la ayuda de Teela y Duncan (Man-At-Arms), aliados fundamentales que lo acompañan mientras intenta recuperar sus habilidades y liderar la resistencia contra las fuerzas de Skeletor. La película combina grandes escenas de combate con criaturas fantásticas, escenarios inspirados en la serie clásica y una historia centrada en el crecimiento personal del protagonista. Prime Video: tráiler de Amos del Universo Prime Video: elenco de Amos del Universo Nicholas Galitzine

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