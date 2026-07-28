El nuevo thriller psicológico de Netflix que te mantendrá en vilo + Agregar ámbito en









Este thriller psicológico español mantiene la tensión de principio a fin, mientras explora el impacto de las teorías conspiratorias.

La producción española se convirtió en la película más vista de Netflix a pocos días de su estreno.

Con una duración de poco más de una hora y media, la película de Netflix construye una historia donde las sospechas crecen a medida que avanza la investigación. El relato mantiene un delicado equilibrio entre el drama familiar y el suspenso psicológico, obligando al espectador a preguntarse constantemente si los hechos responden a una conspiración o si todo forma parte de una mente dominada por la obsesión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese juego de incertidumbre es, precisamente, uno de los grandes motivos por los que se convirtió en el fenómeno del momento en Netflix.

¿De qué trata Los creyentes? Este thriller sigue la historia de Ruth, una mujer de 30 años que regresa al hogar familiar tras la muerte de su madre en circunstancias tan inesperadas como sospechosas. Después de años de distanciamiento, el reencuentro con su padre, Martín, está marcado por la tensión y los conflictos del pasado.

Martín está completamente convencido de que detrás del fallecimiento de su esposa existe una conspiración. Sin embargo, mientras intenta demostrar su teoría, Ruth comienza a sospechar que él podría estar ocultando algo mucho más grave. Poco a poco, la protagonista empieza a creer que su propio padre podría ser el responsable de la muerte de su madre.

A partir de ese punto, la película juega constantemente con la percepción del espectador. Cada nuevo descubrimiento parece confirmar las sospechas de Ruth, aunque inmediatamente aparecen nuevas dudas que ponen en cuestión todo lo visto hasta ese momento. Esa ambigüedad es el gran motor del relato y uno de los elementos que convierten a este thriller en una experiencia tan absorbente.

Con un ritmo pausado pero siempre inquietante, la historia reflexiona sobre el peligro de las teorías conspiranoicas y cómo la obsesión puede distorsionar la realidad hasta hacer imposible distinguir entre la verdad y la paranoia. Depositphotos El elenco de "Los creyentes" El reparto está encabezado por José Coronado, quien interpreta a Martín, un hombre marcado por el duelo y consumido por la necesidad de demostrar que la muerte de su esposa no fue un accidente. Su interpretación transita constantemente entre la vulnerabilidad y la sospecha, convirtiendo al personaje en una figura tan enigmática como impredecible. Frente a él se encuentra Stéphanie Magnin, encargada de dar vida a Ruth. La actriz sostiene buena parte del peso narrativo de la película al construir un personaje que oscila entre el miedo, la desconfianza y la necesidad de descubrir qué ocurrió realmente con su madre. A través de su mirada, el espectador también se ve obligado a cuestionar cada pista y cada revelación. El guión está firmado por Carlos Montero y Darío Madrona, dos nombres conocidos dentro de la ficción española, que apuestan por una historia donde el suspenso nace de los vínculos familiares y del conflicto psicológico más que de los sobresaltos. La combinación entre las interpretaciones, el ritmo narrativo y la atmósfera convierte al elenco en una de las grandes fortalezas de la película. Tráiler de "Los creyentes"

Temas Netflix

Streaming